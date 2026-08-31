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Курс юаня на Мосбирже незначительно упал к российской валюте - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня на Мосбирже незначительно упал к российской валюте
Курс юаня на Мосбирже незначительно упал к российской валюте - 31.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже незначительно упал к российской валюте
Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник ощутимо упал, частично скорректировав сильный рост прошлой недели, следует из данных Московской... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T21:35+0300
2026-08-31T21:43+0300
рынок
сша
дмитрий бабин
александр бахтин
наталья ващелюк
"бкс мир инвестиций"
минфин
ук "первая"
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник ощутимо упал, частично скорректировав сильный рост прошлой недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 14 копеек и составил 12,76 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,73-12,93 рубля. Рост юаня за прошлую неделю составил 56 копеек (+4,54%). Юань за август вырос на 1,03 рубля, диапазон колебаний за месяц составил 11,76-12,95 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,79 рубля. Рубль корректировал падение Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в начале недели активно снижался, корректируя сильный рост прошлой недели в район максимума с февраля прошлого года (12,95 рубля). "Завершение очередного налогового периода, пик которого пришелся на 28 августа, не привело к ускорению ослабления рубля. Одним из объяснений столь противоречивого поведения рубля может выступать появление локального концентрированного заказа на продажу иностранной валюты или временной просадки спроса на нее", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Это на фоне относительно низкой ликвидности валютного рынка и его фрагментированности, обусловленной в том числе санкциями, зачастую приводит к достаточно сильному, но краткосрочному движению курса", - добавил он. Стоимость нефти к 21.12 мск повышалась на 4,9% - до 90,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% - до 99,4 пункта. Прогнозы Августовское ослабление российской валюты выглядит, скорее, нормализацией после периода чрезмерного укрепления, говорит Александр Бахтин из компании "Гарда Капитал". "На курс по-прежнему влияют сокращение экспортной выручки и операции Минфина, который покупает валюту и золото примерно на 6,5 миллиарда рублей в день. Текущий курс уже выглядит более комфортным для экспортеров и бюджета", - добавляет он. В течение начавшейся недели ослабление рубля может продолжиться, если спрос на импорт останется повышенным, а экспорт сдержанным, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "В течение недели курс доллара может составить 85-87 рублей, юаня – 12,65-12,95 рубля", - оценивает она.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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рынок, сша, дмитрий бабин, александр бахтин, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", минфин, ук "первая"
Рынок, США, Дмитрий Бабин, Александр Бахтин, Наталья Ващелюк, "БКС Мир инвестиций", Минфин, УК "Первая"
21:35 31.08.2026 (обновлено: 21:43 31.08.2026)
 
Курс юаня на Мосбирже незначительно упал к российской валюте

Курс юаня на Мосбирже упал на 14 коп, частично скорректировав сильный рост прошлой недели

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник ощутимо упал, частично скорректировав сильный рост прошлой недели, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 14 копеек и составил 12,76 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,73-12,93 рубля.
Рост юаня за прошлую неделю составил 56 копеек (+4,54%).
Юань за август вырос на 1,03 рубля, диапазон колебаний за месяц составил 11,76-12,95 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,79 рубля.

Рубль корректировал падение

Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в начале недели активно снижался, корректируя сильный рост прошлой недели в район максимума с февраля прошлого года (12,95 рубля).
"Завершение очередного налогового периода, пик которого пришелся на 28 августа, не привело к ускорению ослабления рубля. Одним из объяснений столь противоречивого поведения рубля может выступать появление локального концентрированного заказа на продажу иностранной валюты или временной просадки спроса на нее", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Это на фоне относительно низкой ликвидности валютного рынка и его фрагментированности, обусловленной в том числе санкциями, зачастую приводит к достаточно сильному, но краткосрочному движению курса", - добавил он.
Стоимость нефти к 21.12 мск повышалась на 4,9% - до 90,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% - до 99,4 пункта.

Прогнозы

Августовское ослабление российской валюты выглядит, скорее, нормализацией после периода чрезмерного укрепления, говорит Александр Бахтин из компании "Гарда Капитал".
"На курс по-прежнему влияют сокращение экспортной выручки и операции Минфина, который покупает валюту и золото примерно на 6,5 миллиарда рублей в день. Текущий курс уже выглядит более комфортным для экспортеров и бюджета", - добавляет он.
В течение начавшейся недели ослабление рубля может продолжиться, если спрос на импорт останется повышенным, а экспорт сдержанным, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"В течение недели курс доллара может составить 85-87 рублей, юаня – 12,65-12,95 рубля", - оценивает она.
 
РынокСШАДмитрий БабинАлександр БахтинНаталья Ващелюк"БКС Мир инвестиций"МинфинУК "Первая"
 
 
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