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Курс юаня на Мосбирже незначительно упал к российской валюте
Курс юаня на Мосбирже незначительно упал к российской валюте - 31.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже незначительно упал к российской валюте
Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник ощутимо упал, частично скорректировав сильный рост прошлой недели, следует из данных Московской... | 31.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник ощутимо упал, частично скорректировав сильный рост прошлой недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 14 копеек и составил 12,76 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,73-12,93 рубля. Рост юаня за прошлую неделю составил 56 копеек (+4,54%). Юань за август вырос на 1,03 рубля, диапазон колебаний за месяц составил 11,76-12,95 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,79 рубля. Рубль корректировал падение Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в начале недели активно снижался, корректируя сильный рост прошлой недели в район максимума с февраля прошлого года (12,95 рубля). "Завершение очередного налогового периода, пик которого пришелся на 28 августа, не привело к ускорению ослабления рубля. Одним из объяснений столь противоречивого поведения рубля может выступать появление локального концентрированного заказа на продажу иностранной валюты или временной просадки спроса на нее", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Это на фоне относительно низкой ликвидности валютного рынка и его фрагментированности, обусловленной в том числе санкциями, зачастую приводит к достаточно сильному, но краткосрочному движению курса", - добавил он. Стоимость нефти к 21.12 мск повышалась на 4,9% - до 90,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% - до 99,4 пункта. Прогнозы Августовское ослабление российской валюты выглядит, скорее, нормализацией после периода чрезмерного укрепления, говорит Александр Бахтин из компании "Гарда Капитал". "На курс по-прежнему влияют сокращение экспортной выручки и операции Минфина, который покупает валюту и золото примерно на 6,5 миллиарда рублей в день. Текущий курс уже выглядит более комфортным для экспортеров и бюджета", - добавляет он. В течение начавшейся недели ослабление рубля может продолжиться, если спрос на импорт останется повышенным, а экспорт сдержанным, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "В течение недели курс доллара может составить 85-87 рублей, юаня – 12,65-12,95 рубля", - оценивает она.
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рынок, сша, дмитрий бабин, александр бахтин, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", минфин, ук "первая"
Рынок, США, Дмитрий Бабин, Александр Бахтин, Наталья Ващелюк, "БКС Мир инвестиций", Минфин, УК "Первая"
Курс юаня на Мосбирже незначительно упал к российской валюте
Курс юаня на Мосбирже упал на 14 коп, частично скорректировав сильный рост прошлой недели
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник ощутимо упал, частично скорректировав сильный рост прошлой недели, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 14 копеек и составил 12,76 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,73-12,93 рубля.
Рост юаня за прошлую неделю составил 56 копеек (+4,54%).
Юань за август вырос на 1,03 рубля, диапазон колебаний за месяц составил 11,76-12,95 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,79 рубля.
Рубль корректировал падение
Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в начале недели активно снижался, корректируя сильный рост прошлой недели в район максимума с февраля прошлого года (12,95 рубля).
"Завершение очередного налогового периода, пик которого пришелся на 28 августа, не привело к ускорению ослабления рубля. Одним из объяснений столь противоречивого поведения рубля может выступать появление локального концентрированного заказа на продажу иностранной валюты или временной просадки спроса на нее", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Это на фоне относительно низкой ликвидности валютного рынка и его фрагментированности, обусловленной в том числе санкциями, зачастую приводит к достаточно сильному, но краткосрочному движению курса", - добавил он.
Стоимость нефти к 21.12 мск повышалась на 4,9% - до 90,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% - до 99,4 пункта.
Августовское ослабление российской валюты выглядит, скорее, нормализацией после периода чрезмерного укрепления, говорит Александр Бахтин из компании "Гарда Капитал".
"На курс по-прежнему влияют сокращение экспортной выручки и операции Минфина, который покупает валюту и золото примерно на 6,5 миллиарда рублей в день. Текущий курс уже выглядит более комфортным для экспортеров и бюджета", - добавляет он.
В течение начавшейся недели ослабление рубля может продолжиться, если спрос на импорт останется повышенным, а экспорт сдержанным, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"В течение недели курс доллара может составить 85-87 рублей, юаня – 12,65-12,95 рубля", - оценивает она.