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Эксперт: магазины Desport в России могут быть заняты "Спортмастером"

Эксперт: магазины Desport в России могут быть заняты "Спортмастером" - 31.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт: магазины Desport в России могут быть заняты "Спортмастером"

Магазины ритейлера спортивных товаров Desport в России в случае признания компании банкротом могут быть заняты "Спортмастером" или раздроблены на более мелкие... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T13:32+0300

2026-08-31T13:32+0300

2026-08-31T13:32+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Магазины ритейлера спортивных товаров Desport в России в случае признания компании банкротом могут быть заняты "Спортмастером" или раздроблены на более мелкие помещения, рассказал РИА Недвижимость сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. В понедельник, 31 августа, арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение - в отношении АО "Октоблу", головной структуры Desport (в прошлом – Decathlon). Рассмотрение дела по существу назначено на 10 февраля 2027 года. "Самый очевидный кандидат на замену из спортивного ритейла -"Спортмастер PRO". Формат как раз способен работать на площадях в несколько тысяч метров. Однако ранее "Спортмастер" уже "открещивался" от замещения французского конкурента. Более того, спортивный сегмент сейчас сам проходит оптимизацию, а количество профильных спортивных магазинов в стране тоже уменьшается", – отметил Люлин. По его словам, для большинства торговых центров наиболее вероятным сценарием может быть дробление больших блоков на более мелкие и переформатирование. "В отдельных объектах часть площади может уйти вообще из классического ритейла. Например, в Санкт-Петербурге часть здания Desport отдали "Ленте", которая открыла там супермаркет", - отметил эксперт. Всего у Desport после ухода Decathlon из России оставалось порядка 16-18 работающих магазинов, из них шесть в Москве. Суд пока не признал компанию банкротом, поэтому магазины юридически могут продолжать работать, добавил Люлин. Он уточнил, что теоретически бизнес можно попытаться сохранить, продав сеть целиком или отдельными частями. Однако с учетом уже произошедшего сокращения, падения выручки до 3,2 миллиарда рублей и убытка 2,3 миллиарда рублей сценарий дальнейшего закрытия значительной части магазинов выглядит сейчас наиболее вероятным, заключил эксперт.

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бизнес, россия, финансы, москва, санкт-петербург, decathlon, "лента"