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Россияне с 1 сентября смогут оплатить проезд с помощью "Макса" - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Россияне с 1 сентября смогут оплатить проезд с помощью "Макса"
Россияне с 1 сентября смогут оплатить проезд с помощью "Макса" - 31.08.2026, ПРАЙМ
Россияне с 1 сентября смогут оплатить проезд с помощью "Макса"
Возможности использования национальной платформы "Макс" в России с 1 сентября существенно расширяются: россияне с ее помощью смогут оплатить и подтвердить... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T22:15+0300
2026-08-31T22:21+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Возможности использования национальной платформы "Макс" в России с 1 сентября существенно расширяются: россияне с ее помощью смогут оплатить и подтвердить льготы на проезд в общественном транспорте, а также заселиться в гостиницу. Так, с сентября оплата проезда в общественном транспорте с помощью платформы "Макс" станет доступна по всей России. Сейчас такая возможность работает в тестовом режиме в Новосибирской области. При этом цифровые способы оплаты не заменяют традиционные, а лишь расширяют перечень привычных вариантов. Кроме того, через "Макс" можно будет подтвердить льготы на проезд в общественном транспорте. Нововведение затронет, прежде всего, многодетные семьи, школьников, студентов, пожилых людей и другие льготные категорий граждан. Возможность заселения в гостиницу с помощью платформы с 1 сентября становится обязательной для гостиниц с номерным фондом более 50 номеров. Пользователи национальной платформы для использования всех этих возможностей должны оформить цифровой ID в "Максе" и привязать его к аккаунту на "Госуслугах".
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
22:15 31.08.2026 (обновлено: 22:21 31.08.2026)
 
Россияне с 1 сентября смогут оплатить проезд с помощью "Макса"

Россияне смогут оплатить и подтвердить льготы на проезд в транспорте с 1 сентября

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Возможности использования национальной платформы "Макс" в России с 1 сентября существенно расширяются: россияне с ее помощью смогут оплатить и подтвердить льготы на проезд в общественном транспорте, а также заселиться в гостиницу.
Так, с сентября оплата проезда в общественном транспорте с помощью платформы "Макс" станет доступна по всей России. Сейчас такая возможность работает в тестовом режиме в Новосибирской области. При этом цифровые способы оплаты не заменяют традиционные, а лишь расширяют перечень привычных вариантов.
Кроме того, через "Макс" можно будет подтвердить льготы на проезд в общественном транспорте. Нововведение затронет, прежде всего, многодетные семьи, школьников, студентов, пожилых людей и другие льготные категорий граждан.
Возможность заселения в гостиницу с помощью платформы с 1 сентября становится обязательной для гостиниц с номерным фондом более 50 номеров.
Пользователи национальной платформы для использования всех этих возможностей должны оформить цифровой ID в "Максе" и привязать его к аккаунту на "Госуслугах".
 
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