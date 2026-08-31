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Россияне с 1 сентября смогут оплатить проезд с помощью "Макса"

Россияне с 1 сентября смогут оплатить проезд с помощью "Макса" - 31.08.2026, ПРАЙМ

Россияне с 1 сентября смогут оплатить проезд с помощью "Макса"

Возможности использования национальной платформы "Макс" в России с 1 сентября существенно расширяются: россияне с ее помощью смогут оплатить и подтвердить... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T22:15+0300

2026-08-31T22:15+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Возможности использования национальной платформы "Макс" в России с 1 сентября существенно расширяются: россияне с ее помощью смогут оплатить и подтвердить льготы на проезд в общественном транспорте, а также заселиться в гостиницу. Так, с сентября оплата проезда в общественном транспорте с помощью платформы "Макс" станет доступна по всей России. Сейчас такая возможность работает в тестовом режиме в Новосибирской области. При этом цифровые способы оплаты не заменяют традиционные, а лишь расширяют перечень привычных вариантов. Кроме того, через "Макс" можно будет подтвердить льготы на проезд в общественном транспорте. Нововведение затронет, прежде всего, многодетные семьи, школьников, студентов, пожилых людей и другие льготные категорий граждан. Возможность заселения в гостиницу с помощью платформы с 1 сентября становится обязательной для гостиниц с номерным фондом более 50 номеров. Пользователи национальной платформы для использования всех этих возможностей должны оформить цифровой ID в "Максе" и привязать его к аккаунту на "Госуслугах".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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