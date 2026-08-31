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Bloomberg Agriculture Spot Index достигнет максимума с июля 2012 года

Bloomberg Agriculture Spot Index достигнет максимума с июля 2012 года - 31.08.2026, ПРАЙМ

Bloomberg Agriculture Spot Index достигнет максимума с июля 2012 года

Bloomberg Agriculture Spot Index, отслеживающий 10 основных сельскохозяйственных продуктов, достигнет самого большого месячного роста с июля 2012 года на фоне... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T13:32+0300

2026-08-31T13:32+0300

2026-08-31T13:32+0300

мировая экономика

ормузский пролив

сша

европа

эль-ниньо

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Bloomberg Agriculture Spot Index, отслеживающий 10 основных сельскохозяйственных продуктов, достигнет самого большого месячного роста с июля 2012 года на фоне опасений трейдеров по поводу продовольственной инфляции, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои аналитические данные. "Bloomberg Agriculture Spot Index, отслеживающий 10 основных сельскохозяйственных продуктов, по состоянию на пятницу вырос более чем на 13% в августе, двигаясь к самому резкому росту с июля 2012 года", - пишет агентство. Опасения по поводу продовольственной инфляции вызывают экстремальные погодные условия, нарушающие поставки. Так, летняя жара негативно сказалась на урожае кукурузы в США и Европе. Одним из основных факторов роста индекса стали цены на пшеницу, отмечают эксперты агентства. В пятницу показатель достиг максимального значения с 21 февраля 2023 года в 7,7784 доллара, следует из данных торгов. С начала августа пшеница подорожала уже более чем на 21%. Цены на сахар и какао за месяц также выросли - примерно на 20%. При этом биржевые цены на сахар в пятницу поднялись до самого высокого уровня с 8 апреля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. Аналитики заявляют, что рынок оценивает влияние явления Эль-Ниньо на развитие сельскохозяйственных культур в ведущем регионе Западной Африки. Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете: в одних регионах повышается вероятность засухи, в других - более влажных условий и сильных осадков. Кроме того, рост цен происходит на фоне увеличения затрат на энергию и логистику, вызванного ближневосточным конфликтом, и нарушения судоходства через Ормузский пролив. Ормузский пролив - один из ключевых мировых маршрутов поставок нефти, сжиженного природного газа, а также удобрений. Кризисы вокруг Ирана вызывают опасения перебоев в мировой торговле и роста цен на энергоносители.

ормузский пролив

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мировая экономика, ормузский пролив, сша, европа, эль-ниньо