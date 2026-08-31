Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg Agriculture Spot Index достигнет максимума с июля 2012 года - 31.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260831/maksimum-872820734.html
Bloomberg Agriculture Spot Index достигнет максимума с июля 2012 года
Bloomberg Agriculture Spot Index достигнет максимума с июля 2012 года - 31.08.2026, ПРАЙМ
Bloomberg Agriculture Spot Index достигнет максимума с июля 2012 года
Bloomberg Agriculture Spot Index, отслеживающий 10 основных сельскохозяйственных продуктов, достигнет самого большого месячного роста с июля 2012 года на фоне... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:32+0300
2026-08-31T13:32+0300
мировая экономика
ормузский пролив
сша
европа
эль-ниньо
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872820734.jpg?1788172368
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Bloomberg Agriculture Spot Index, отслеживающий 10 основных сельскохозяйственных продуктов, достигнет самого большого месячного роста с июля 2012 года на фоне опасений трейдеров по поводу продовольственной инфляции, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои аналитические данные. "Bloomberg Agriculture Spot Index, отслеживающий 10 основных сельскохозяйственных продуктов, по состоянию на пятницу вырос более чем на 13% в августе, двигаясь к самому резкому росту с июля 2012 года", - пишет агентство. Опасения по поводу продовольственной инфляции вызывают экстремальные погодные условия, нарушающие поставки. Так, летняя жара негативно сказалась на урожае кукурузы в США и Европе. Одним из основных факторов роста индекса стали цены на пшеницу, отмечают эксперты агентства. В пятницу показатель достиг максимального значения с 21 февраля 2023 года в 7,7784 доллара, следует из данных торгов. С начала августа пшеница подорожала уже более чем на 21%. Цены на сахар и какао за месяц также выросли - примерно на 20%. При этом биржевые цены на сахар в пятницу поднялись до самого высокого уровня с 8 апреля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. Аналитики заявляют, что рынок оценивает влияние явления Эль-Ниньо на развитие сельскохозяйственных культур в ведущем регионе Западной Африки. Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете: в одних регионах повышается вероятность засухи, в других - более влажных условий и сильных осадков. Кроме того, рост цен происходит на фоне увеличения затрат на энергию и логистику, вызванного ближневосточным конфликтом, и нарушения судоходства через Ормузский пролив. Ормузский пролив - один из ключевых мировых маршрутов поставок нефти, сжиженного природного газа, а также удобрений. Кризисы вокруг Ирана вызывают опасения перебоев в мировой торговле и роста цен на энергоносители.
ормузский пролив
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ормузский пролив, сша, европа, эль-ниньо
Мировая экономика, Ормузский пролив, США, ЕВРОПА, Эль-Ниньо
13:32 31.08.2026
 
Bloomberg Agriculture Spot Index достигнет максимума с июля 2012 года

Bloomberg Agriculture Spot Index достигнет рекордного роста с июля 2012 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Bloomberg Agriculture Spot Index, отслеживающий 10 основных сельскохозяйственных продуктов, достигнет самого большого месячного роста с июля 2012 года на фоне опасений трейдеров по поводу продовольственной инфляции, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои аналитические данные.
"Bloomberg Agriculture Spot Index, отслеживающий 10 основных сельскохозяйственных продуктов, по состоянию на пятницу вырос более чем на 13% в августе, двигаясь к самому резкому росту с июля 2012 года", - пишет агентство.
Опасения по поводу продовольственной инфляции вызывают экстремальные погодные условия, нарушающие поставки. Так, летняя жара негативно сказалась на урожае кукурузы в США и Европе.
Одним из основных факторов роста индекса стали цены на пшеницу, отмечают эксперты агентства. В пятницу показатель достиг максимального значения с 21 февраля 2023 года в 7,7784 доллара, следует из данных торгов. С начала августа пшеница подорожала уже более чем на 21%.
Цены на сахар и какао за месяц также выросли - примерно на 20%. При этом биржевые цены на сахар в пятницу поднялись до самого высокого уровня с 8 апреля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. Аналитики заявляют, что рынок оценивает влияние явления Эль-Ниньо на развитие сельскохозяйственных культур в ведущем регионе Западной Африки.
Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете: в одних регионах повышается вероятность засухи, в других - более влажных условий и сильных осадков.
Кроме того, рост цен происходит на фоне увеличения затрат на энергию и логистику, вызванного ближневосточным конфликтом, и нарушения судоходства через Ормузский пролив.
Ормузский пролив - один из ключевых мировых маршрутов поставок нефти, сжиженного природного газа, а также удобрений. Кризисы вокруг Ирана вызывают опасения перебоев в мировой торговле и роста цен на энергоносители.
 
Мировая экономикаОрмузский проливСШАЕВРОПАЭль-Ниньо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала