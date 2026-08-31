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Мантуров рассказал о мощности российских автомобильных предприятий

Мантуров рассказал о мощности российских автомобильных предприятий - 31.08.2026, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о мощности российских автомобильных предприятий

Производственные мощности российских предприятий позволяют выпускать свыше трех миллионов автомобилей в год, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T11:28+0300

2026-08-31T11:28+0300

2026-08-31T11:38+0300

бизнес

промышленность

россия

денис мантуров

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Производственные мощности российских предприятий позволяют выпускать свыше трех миллионов автомобилей в год, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "У нас сегодня сформированы современные мощности под выпуск свыше трех миллионов автомобилей в год", - сказал Мантуров в ходе совещания у главы правительства Михаила Мишустина. Как отметил в своем выступлении премьер-министр, за 2025 год совокупный объем производства автомобилей составил 830 тысяч машин, что более чем в два раза превысило уровень 2022 года, когда были введены беспрецедентные санкции.

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бизнес, промышленность, россия, денис мантуров, михаил мишустин