https://1prime.ru/20260831/manturov-872813977.html
Мантуров рассказал о мощности российских автомобильных предприятий
Мантуров рассказал о мощности российских автомобильных предприятий - 31.08.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о мощности российских автомобильных предприятий
Производственные мощности российских предприятий позволяют выпускать свыше трех миллионов автомобилей в год, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T11:28+0300
2026-08-31T11:28+0300
2026-08-31T11:38+0300
бизнес
промышленность
россия
денис мантуров
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Производственные мощности российских предприятий позволяют выпускать свыше трех миллионов автомобилей в год, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "У нас сегодня сформированы современные мощности под выпуск свыше трех миллионов автомобилей в год", - сказал Мантуров в ходе совещания у главы правительства Михаила Мишустина. Как отметил в своем выступлении премьер-министр, за 2025 год совокупный объем производства автомобилей составил 830 тысяч машин, что более чем в два раза превысило уровень 2022 года, когда были введены беспрецедентные санкции.
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бизнес, промышленность, россия, денис мантуров, михаил мишустин
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, Денис Мантуров, Михаил Мишустин
Мантуров рассказал о мощности российских автомобильных предприятий
Мантуров: мощности предприятий позволяют выпускать свыше трех миллионов автомобилей в год
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Производственные мощности российских предприятий позволяют выпускать свыше трех миллионов автомобилей в год, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"У нас сегодня сформированы современные мощности под выпуск свыше трех миллионов автомобилей в год", - сказал Мантуров в ходе совещания у главы правительства Михаила Мишустина.
Как отметил в своем выступлении премьер-министр, за 2025 год совокупный объем производства автомобилей составил 830 тысяч машин, что более чем в два раза превысило уровень 2022 года, когда были введены беспрецедентные санкции.