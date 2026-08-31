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Мантуров назвал главную задачу обновленной стратегии развития автопрома

Мантуров назвал главную задачу обновленной стратегии развития автопрома - 31.08.2026, ПРАЙМ

Мантуров назвал главную задачу обновленной стратегии развития автопрома

Основной задачей обновленной стратегии развития автопрома России до 2035 года является максимальная загрузка производственных мощностей, заявил первый... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T11:40+0300

2026-08-31T11:40+0300

2026-08-31T11:43+0300

бизнес

промышленность

россия

денис мантуров

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Основной задачей обновленной стратегии развития автопрома России до 2035 года является максимальная загрузка производственных мощностей, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Как сообщил ранее в ходе оперативного совещания с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин, кабмин РФ утвердил обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. "У нас сегодня сформированы современные мощности под выпуск свыше 3 миллионов автомобилей в год. Поэтому ключевая задача реализации обновленной стратегии состоит в их максимальной загрузке и улучшении экономики отрасли за счет укрупнения серий", - сказал Мантуров на совещании. Он уточнил, что для сегмента легковых автомобилей ориентиром является выпуск не менее 500 тысяч автомобилей на одну платформу в год. "То есть на единую базу для моделей с разными типами кузовов, седан, кроссовер, хетчбэк, универсал и другие типы", - пояснил Мантуров. Также, по его словам, правительства закладывает в автомобильное производство принцип сквозной унификации, когда общие узлы и решения используются на различных моделях и по возможности у нескольких производителей. "Этот подход будет опираться на суверенную технологическую базу. Российские компании должны контролировать ключевые разработки и конструкторскую документацию, а также развивать свои инжиниринговые центры и иметь возможность самостоятельно менять платформу и компонентные решения", - заявил первый вице-премьер.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, промышленность, россия, денис мантуров, михаил мишустин