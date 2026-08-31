https://1prime.ru/20260831/manturov-872814563.html
Мантуров назвал главную задачу обновленной стратегии развития автопрома
Мантуров назвал главную задачу обновленной стратегии развития автопрома - 31.08.2026, ПРАЙМ
Мантуров назвал главную задачу обновленной стратегии развития автопрома
Основной задачей обновленной стратегии развития автопрома России до 2035 года является максимальная загрузка производственных мощностей, заявил первый... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T11:40+0300
2026-08-31T11:40+0300
2026-08-31T11:43+0300
бизнес
промышленность
россия
денис мантуров
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Основной задачей обновленной стратегии развития автопрома России до 2035 года является максимальная загрузка производственных мощностей, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Как сообщил ранее в ходе оперативного совещания с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин, кабмин РФ утвердил обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. "У нас сегодня сформированы современные мощности под выпуск свыше 3 миллионов автомобилей в год. Поэтому ключевая задача реализации обновленной стратегии состоит в их максимальной загрузке и улучшении экономики отрасли за счет укрупнения серий", - сказал Мантуров на совещании. Он уточнил, что для сегмента легковых автомобилей ориентиром является выпуск не менее 500 тысяч автомобилей на одну платформу в год. "То есть на единую базу для моделей с разными типами кузовов, седан, кроссовер, хетчбэк, универсал и другие типы", - пояснил Мантуров. Также, по его словам, правительства закладывает в автомобильное производство принцип сквозной унификации, когда общие узлы и решения используются на различных моделях и по возможности у нескольких производителей. "Этот подход будет опираться на суверенную технологическую базу. Российские компании должны контролировать ключевые разработки и конструкторскую документацию, а также развивать свои инжиниринговые центры и иметь возможность самостоятельно менять платформу и компонентные решения", - заявил первый вице-премьер.
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бизнес, промышленность, россия, денис мантуров, михаил мишустин
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, Денис Мантуров, Михаил Мишустин
Мантуров назвал главную задачу обновленной стратегии развития автопрома
Мантуров назвал загрузку мощностей главной задачей новой стратегии развития автопрома
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Основной задачей обновленной стратегии развития автопрома России до 2035 года является максимальная загрузка производственных мощностей, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Как сообщил ранее в ходе оперативного совещания с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин, кабмин РФ утвердил обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года.
"У нас сегодня сформированы современные мощности под выпуск свыше 3 миллионов автомобилей в год. Поэтому ключевая задача реализации обновленной стратегии состоит в их максимальной загрузке и улучшении экономики отрасли за счет укрупнения серий", - сказал Мантуров на совещании.
Он уточнил, что для сегмента легковых автомобилей ориентиром является выпуск не менее 500 тысяч автомобилей на одну платформу в год.
"То есть на единую базу для моделей с разными типами кузовов, седан, кроссовер, хетчбэк, универсал и другие типы", - пояснил Мантуров.
Также, по его словам, правительства закладывает в автомобильное производство принцип сквозной унификации, когда общие узлы и решения используются на различных моделях и по возможности у нескольких производителей.
"Этот подход будет опираться на суверенную технологическую базу. Российские компании должны контролировать ключевые разработки и конструкторскую документацию, а также развивать свои инжиниринговые центры и иметь возможность самостоятельно менять платформу и компонентные решения", - заявил первый вице-премьер.