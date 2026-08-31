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Мантуров рассказал о технологической независимости России в автопроме

Мантуров рассказал о технологической независимости России в автопроме - 31.08.2026, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о технологической независимости России в автопроме

Уровень технологической независимости России в автопроме благодаря реализации стратегии развития этой отрасли к 2030 году необходимо довести до 80% для легковых | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T11:52+0300

2026-08-31T11:52+0300

2026-08-31T12:02+0300

бизнес

россия

денис мантуров

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Уровень технологической независимости России в автопроме благодаря реализации стратегии развития этой отрасли к 2030 году необходимо довести до 80% для легковых и 90% для коммерческих машин, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Как сообщил ранее в ходе оперативного совещания с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин, кабмин РФ утвердил обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. "Результатом станет рост технологической независимости. В целевом сценарии уже к 2030 году ее уровень необходимо довести до 80% по легковым машинам и до 90% по легким коммерческим автомобилям, грузовикам и автобусам", - сказал Мантуров в ходе совещания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, денис мантуров, михаил мишустин