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Мантуров рассказал о технологической независимости России в автопроме
Мантуров рассказал о технологической независимости России в автопроме - 31.08.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о технологической независимости России в автопроме
Уровень технологической независимости России в автопроме благодаря реализации стратегии развития этой отрасли к 2030 году необходимо довести до 80% для легковых | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T11:52+0300
2026-08-31T11:52+0300
2026-08-31T12:02+0300
бизнес
россия
денис мантуров
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Уровень технологической независимости России в автопроме благодаря реализации стратегии развития этой отрасли к 2030 году необходимо довести до 80% для легковых и 90% для коммерческих машин, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Как сообщил ранее в ходе оперативного совещания с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин, кабмин РФ утвердил обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. "Результатом станет рост технологической независимости. В целевом сценарии уже к 2030 году ее уровень необходимо довести до 80% по легковым машинам и до 90% по легким коммерческим автомобилям, грузовикам и автобусам", - сказал Мантуров в ходе совещания.
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бизнес, россия, денис мантуров, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, Денис Мантуров, Михаил Мишустин
Мантуров рассказал о технологической независимости России в автопроме
Мантуров: уровень технезависимости России в автопроме к 2030 году нужно довести до 80-90%
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Уровень технологической независимости России в автопроме благодаря реализации стратегии развития этой отрасли к 2030 году необходимо довести до 80% для легковых и 90% для коммерческих машин, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Как сообщил ранее в ходе оперативного совещания с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин, кабмин РФ утвердил обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года.
"Результатом станет рост технологической независимости. В целевом сценарии уже к 2030 году ее уровень необходимо довести до 80% по легковым машинам и до 90% по легким коммерческим автомобилям, грузовикам и автобусам", - сказал Мантуров в ходе совещания.