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В Новгородской области начнут производить теплозвукоизоляционные материалы

В Новгородской области начнут производить теплозвукоизоляционные материалы - 31.08.2026, ПРАЙМ

В Новгородской области начнут производить теплозвукоизоляционные материалы

Теплозвукоизоляционные материалы для российского авиастроения планируется производить в Новгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T23:15+0300

2026-08-31T23:15+0300

2026-08-31T23:15+0300

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 авг - ПРАЙМ. Теплозвукоизоляционные материалы для российского авиастроения планируется производить в Новгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в понедельник состоялось заседание совета при губернаторе по улучшению инвестиционного климата. Его провел глава региона Александр Дронов. Гендиректор научно-производственного концерна "Компенз" Ильяс Ягофаров озвучил, что общий объем инвестиций составит более 2 миллиардов рублей, планируется создать 420 новых рабочих мест, 110 из них – на Новгородском заводе стекловолокна, который в прошлом году вошел в концерн. "В рамках инвестпроекта предполагается организовать производство теплозвукоизоляционных материалов для отечественного самолетостроения и полой стеклянной микросферы", - говорится в сообщении. Ягофаров уточнил, что основной проект – это инвестиции в развитие нового типа микросферы, которая нужна для самых различных работ, специальных назначений, медицинской, лакокрасочной продукции. Производство планируется запустить в течение полутора лет. На это предусмотрено 900 миллионов рублей. Отмечается, что губернатор поручил министерству промышленности и торговли региона оказать помощь "Компензу" в установлении связей с Росавиацией и судостроительными корпорациями. "Необходимо будет организовать взаимодействие с коллегами из авиастроительной корпорации и дальше проработать вопросы, где может быть востребована новгородская продукция", - приводит пресс-служба слова Дронова. Уточняется, что члены совета проект поддержали.

новгородская область

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бизнес, промышленность, россия, новгородская область, росавиация