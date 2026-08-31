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"Мегафон" назвал технологию 5G драйвером цифровизации промышленности - 31.08.2026, ПРАЙМ
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"Мегафон" назвал технологию 5G драйвером цифровизации промышленности
"Мегафон" назвал технологию 5G драйвером цифровизации промышленности - 31.08.2026, ПРАЙМ
"Мегафон" назвал технологию 5G драйвером цифровизации промышленности
Технология 5G станет драйвером цифровизации промышленности, городской инфраструктуры, логистического сектора и других стратегических отраслей, где необходимо... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T15:01+0300
2026-08-31T15:01+0300
технологии
мегафон
минцифры
билайн
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872827771.jpg?1788177705
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Технология 5G станет драйвером цифровизации промышленности, городской инфраструктуры, логистического сектора и других стратегических отраслей, где необходимо обеспечить максимальную скорость, рассказали РИА Новости в "Мегафоне". Ранее в понедельник в Минцифры сообщили, что Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила использование операторами связи "Билайн", "Мегафон", МТС и Т2 уже имеющихся частот LTE под сети 5G. "Ожидаем, что технология 5G станет драйвером цифровизации промышленности, городской инфраструктуры, логистического сектора и других стратегических отраслей, где необходимо обеспечить максимальную скорость, надежность, минимальные задержки и поддержку большого числа подключений одновременно", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что в результате запуск 5G станет драйвером для появления новых бизнес-моделей, где связь выступает не просто каналом передачи данных, а полноценной платформой для цифровой трансформации отраслей экономики. "Мы приветствуем решение государственной комиссии, которое открывает новую главу в развитии телекоммуникационной отрасли. В собственной лаборатории мы уже протестировали разные сценарии перехода на 5G как для частных сетей корпоративных клиентов, так и для собственной инфраструктуры", - прокомментировали в операторе.
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технологии, мегафон, минцифры, билайн
Технологии, Мегафон, Минцифры, Билайн
15:01 31.08.2026
 
"Мегафон" назвал технологию 5G драйвером цифровизации промышленности

"Мегафон": технология 5G станет драйвером цифровой трансформации отраслей

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Технология 5G станет драйвером цифровизации промышленности, городской инфраструктуры, логистического сектора и других стратегических отраслей, где необходимо обеспечить максимальную скорость, рассказали РИА Новости в "Мегафоне".
Ранее в понедельник в Минцифры сообщили, что Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила использование операторами связи "Билайн", "Мегафон", МТС и Т2 уже имеющихся частот LTE под сети 5G.
"Ожидаем, что технология 5G станет драйвером цифровизации промышленности, городской инфраструктуры, логистического сектора и других стратегических отраслей, где необходимо обеспечить максимальную скорость, надежность, минимальные задержки и поддержку большого числа подключений одновременно", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что в результате запуск 5G станет драйвером для появления новых бизнес-моделей, где связь выступает не просто каналом передачи данных, а полноценной платформой для цифровой трансформации отраслей экономики.
"Мы приветствуем решение государственной комиссии, которое открывает новую главу в развитии телекоммуникационной отрасли. В собственной лаборатории мы уже протестировали разные сценарии перехода на 5G как для частных сетей корпоративных клиентов, так и для собственной инфраструктуры", - прокомментировали в операторе.
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