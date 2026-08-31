https://1prime.ru/20260831/mercedes-benz-872816441.html

Mercedes-Benz запустит обратный выкуп акций на сумму до миллиарда евро

Mercedes-Benz запустит обратный выкуп акций на сумму до миллиарда евро - 31.08.2026, ПРАЙМ

Mercedes-Benz запустит обратный выкуп акций на сумму до миллиарда евро

Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz Group с 1 сентября запускает программу обратного выкупа до 58 миллионов собственных акций на общую сумму до 1... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T12:25+0300

2026-08-31T12:25+0300

2026-08-31T12:32+0300

бизнес

акции

финансы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872816441.jpg?1788168749

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz Group с 1 сентября запускает программу обратного выкупа до 58 миллионов собственных акций на общую сумму до 1 миллиарда евро, сообщила компания. "Правление Mercedes-Benz Group AG с одобрения наблюдательного совета приняло решение о запуске программы выкупа акций... на фондовой бирже или многосторонней торговой площадке может быть выкуплено до 58 000 000 акций Mercedes-Benz на общую сумму до 1 миллиарда евро (без учета сопутствующих расходов)", - говорится в сообщении. Программа начнется 1 сентября 2026 года и продлится до 6 апреля 2027 года включительно. За один торговый день компания сможет приобрести не более 25% от среднесуточного оборота акций на соответствующей площадке. Отмечается, что выкупленные акции компания намерена аннулировать. Mercedes-Benz также планирует отдельно приобретать собственные акции в ноябре текущего года в рамках внеочередной программы предоставления акций сотрудникам и в марте 2027 года в рамках ежегодной программы, отмечается в релизе. На время этих покупок основная программа обратного выкупа будет приостанавливаться. Обратный выкуп акций был одобрен акционерами Mercedes-Benz в мае 2025 года, следует из релиза. Это разрешение позволяет компании до 6 мая 2030 года приобретать собственные акции в объеме до 10% уставного капитала. Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) - один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году. Штат компании составляет около 164 тысяч человек.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, акции, финансы