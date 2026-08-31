Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Mercedes-Benz запустит обратный выкуп акций на сумму до миллиарда евро - 31.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260831/mercedes-benz-872816441.html
Mercedes-Benz запустит обратный выкуп акций на сумму до миллиарда евро
Mercedes-Benz запустит обратный выкуп акций на сумму до миллиарда евро - 31.08.2026, ПРАЙМ
Mercedes-Benz запустит обратный выкуп акций на сумму до миллиарда евро
Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz Group с 1 сентября запускает программу обратного выкупа до 58 миллионов собственных акций на общую сумму до 1... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T12:25+0300
2026-08-31T12:32+0300
бизнес
акции
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872816441.jpg?1788168749
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz Group с 1 сентября запускает программу обратного выкупа до 58 миллионов собственных акций на общую сумму до 1 миллиарда евро, сообщила компания. "Правление Mercedes-Benz Group AG с одобрения наблюдательного совета приняло решение о запуске программы выкупа акций... на фондовой бирже или многосторонней торговой площадке может быть выкуплено до 58 000 000 акций Mercedes-Benz на общую сумму до 1 миллиарда евро (без учета сопутствующих расходов)", - говорится в сообщении. Программа начнется 1 сентября 2026 года и продлится до 6 апреля 2027 года включительно. За один торговый день компания сможет приобрести не более 25% от среднесуточного оборота акций на соответствующей площадке. Отмечается, что выкупленные акции компания намерена аннулировать. Mercedes-Benz также планирует отдельно приобретать собственные акции в ноябре текущего года в рамках внеочередной программы предоставления акций сотрудникам и в марте 2027 года в рамках ежегодной программы, отмечается в релизе. На время этих покупок основная программа обратного выкупа будет приостанавливаться. Обратный выкуп акций был одобрен акционерами Mercedes-Benz в мае 2025 года, следует из релиза. Это разрешение позволяет компании до 6 мая 2030 года приобретать собственные акции в объеме до 10% уставного капитала. Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) - один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году. Штат компании составляет около 164 тысяч человек.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, акции, финансы
Бизнес, Акции, Финансы
12:25 31.08.2026 (обновлено: 12:32 31.08.2026)
 
Mercedes-Benz запустит обратный выкуп акций на сумму до миллиарда евро

Mercedes-Benz с 1 сентября запустит обратный выкуп акций на сумму до миллиарда евро

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz Group с 1 сентября запускает программу обратного выкупа до 58 миллионов собственных акций на общую сумму до 1 миллиарда евро, сообщила компания.
"Правление Mercedes-Benz Group AG с одобрения наблюдательного совета приняло решение о запуске программы выкупа акций... на фондовой бирже или многосторонней торговой площадке может быть выкуплено до 58 000 000 акций Mercedes-Benz на общую сумму до 1 миллиарда евро (без учета сопутствующих расходов)", - говорится в сообщении.
Программа начнется 1 сентября 2026 года и продлится до 6 апреля 2027 года включительно. За один торговый день компания сможет приобрести не более 25% от среднесуточного оборота акций на соответствующей площадке. Отмечается, что выкупленные акции компания намерена аннулировать.
Mercedes-Benz также планирует отдельно приобретать собственные акции в ноябре текущего года в рамках внеочередной программы предоставления акций сотрудникам и в марте 2027 года в рамках ежегодной программы, отмечается в релизе. На время этих покупок основная программа обратного выкупа будет приостанавливаться.
Обратный выкуп акций был одобрен акционерами Mercedes-Benz в мае 2025 года, следует из релиза. Это разрешение позволяет компании до 6 мая 2030 года приобретать собственные акции в объеме до 10% уставного капитала.
Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) - один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году. Штат компании составляет около 164 тысяч человек.
 
БизнесАкцииФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала