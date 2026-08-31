Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более миллиона многодетных семей получили выплату до 450 тысяч рублей - 31.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260831/minfin-872815662.html
Более миллиона многодетных семей получили выплату до 450 тысяч рублей
Более миллиона многодетных семей получили выплату до 450 тысяч рублей - 31.08.2026, ПРАЙМ
Более миллиона многодетных семей получили выплату до 450 тысяч рублей
Более 1 миллиона многодетных семей с 2019 года получили выплату до 450 тысяч рублей на погашение задолженности по ипотеке, общий объем таких выплат составил... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T12:09+0300
2026-08-31T12:09+0300
финансы
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872815662.jpg?1788167399
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Более 1 миллиона многодетных семей с 2019 года получили выплату до 450 тысяч рублей на погашение задолженности по ипотеке, общий объем таких выплат составил 446,7 миллиарда рублей, а полностью погасить кредит с их помощью смогли более 117 тысяч семей, сообщает Минфин РФ. "С 2019 года более 1 млн многодетных семей получили выплату до 450 тыс рублей на погашение задолженности по ипотеке на общую сумму 446,7 млрд рублей", - говорится в материалах на сайте министерства. Чаще всего за выплатой обращались многодетные семьи из Московской области, Башкирии, Ингушетии, Свердловской области, Москвы, Челябинской области, Татарстана, Краснодарского края, Дагестана, уточняется в материалах. "С помощью этой выплаты более 117 тысяч многодетных семей полностью погасили кредит", - рассказал первый заместитель генерального директора "Дом.РФ" Алексей Ниденс, чьи слова приводит Минфин. При этом многодетные семьи с 2023 года в ряде регионов могут получить выплату до 1 миллиона рублей, напомнили в министерстве. "Такой размер господдержки достигается при помощи региональной выплаты в размере до 550 тысяч рублей в дополнение к федеральной субсидии в 450 тысяч рублей", - отмечается в материалах. Такая возможность на текущий момент доступна в 17 регионах: Амурской, Магаданской, Сахалинской, Пензенской, Владимирской, Тульской, Смоленской, Новгородской, Кемеровской областях, Хабаровском и Камчатском краях, в Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе, городах Севастополе и Санкт-Петербурге, республиках Марий Эл и Адыгея, рассказали в Минфине. "Более чем за три года ее получили порядка 10 тыс семей на сумму более 5,2 млрд рублей, из них 3,8 тыс семей на сумму порядка 2 млрд рублей - в 2026 году", - добавляется в материалах. Выплату в размере до 450 тысяч рублей могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года появился третий ребенок или последующие дети. При этом кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2031 года, напомнили в Минфине. Выплату можно направить на погашение кредита, оформленного для покупки жилья на первичном и вторичном рынке, строительства частного дома, приобретения земельного участка для дальнейшего строительства дома или объекта незавершенного строительства. Обратиться за ее получением можно через портал госуслуг. Оператором данной меры поддержки выступает "Дом.РФ", напомнили в Минфине.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, минфин
Финансы, РОССИЯ, Минфин
12:09 31.08.2026
 
Более миллиона многодетных семей получили выплату до 450 тысяч рублей

Минфин: более миллиона многодетных семей с 2019 года получили выплату до 450 тысяч рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Более 1 миллиона многодетных семей с 2019 года получили выплату до 450 тысяч рублей на погашение задолженности по ипотеке, общий объем таких выплат составил 446,7 миллиарда рублей, а полностью погасить кредит с их помощью смогли более 117 тысяч семей, сообщает Минфин РФ.
"С 2019 года более 1 млн многодетных семей получили выплату до 450 тыс рублей на погашение задолженности по ипотеке на общую сумму 446,7 млрд рублей", - говорится в материалах на сайте министерства.
Чаще всего за выплатой обращались многодетные семьи из Московской области, Башкирии, Ингушетии, Свердловской области, Москвы, Челябинской области, Татарстана, Краснодарского края, Дагестана, уточняется в материалах.
"С помощью этой выплаты более 117 тысяч многодетных семей полностью погасили кредит", - рассказал первый заместитель генерального директора "Дом.РФ" Алексей Ниденс, чьи слова приводит Минфин.
При этом многодетные семьи с 2023 года в ряде регионов могут получить выплату до 1 миллиона рублей, напомнили в министерстве. "Такой размер господдержки достигается при помощи региональной выплаты в размере до 550 тысяч рублей в дополнение к федеральной субсидии в 450 тысяч рублей", - отмечается в материалах.
Такая возможность на текущий момент доступна в 17 регионах: Амурской, Магаданской, Сахалинской, Пензенской, Владимирской, Тульской, Смоленской, Новгородской, Кемеровской областях, Хабаровском и Камчатском краях, в Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе, городах Севастополе и Санкт-Петербурге, республиках Марий Эл и Адыгея, рассказали в Минфине.
"Более чем за три года ее получили порядка 10 тыс семей на сумму более 5,2 млрд рублей, из них 3,8 тыс семей на сумму порядка 2 млрд рублей - в 2026 году", - добавляется в материалах.
Выплату в размере до 450 тысяч рублей могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года появился третий ребенок или последующие дети. При этом кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2031 года, напомнили в Минфине.
Выплату можно направить на погашение кредита, оформленного для покупки жилья на первичном и вторичном рынке, строительства частного дома, приобретения земельного участка для дальнейшего строительства дома или объекта незавершенного строительства. Обратиться за ее получением можно через портал госуслуг. Оператором данной меры поддержки выступает "Дом.РФ", напомнили в Минфине.
 
ФинансыРОССИЯМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала