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Более миллиона многодетных семей получили выплату до 450 тысяч рублей

Более миллиона многодетных семей получили выплату до 450 тысяч рублей - 31.08.2026, ПРАЙМ

Более миллиона многодетных семей получили выплату до 450 тысяч рублей

Более 1 миллиона многодетных семей с 2019 года получили выплату до 450 тысяч рублей на погашение задолженности по ипотеке, общий объем таких выплат составил... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T12:09+0300

2026-08-31T12:09+0300

2026-08-31T12:09+0300

финансы

россия

минфин

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Более 1 миллиона многодетных семей с 2019 года получили выплату до 450 тысяч рублей на погашение задолженности по ипотеке, общий объем таких выплат составил 446,7 миллиарда рублей, а полностью погасить кредит с их помощью смогли более 117 тысяч семей, сообщает Минфин РФ. "С 2019 года более 1 млн многодетных семей получили выплату до 450 тыс рублей на погашение задолженности по ипотеке на общую сумму 446,7 млрд рублей", - говорится в материалах на сайте министерства. Чаще всего за выплатой обращались многодетные семьи из Московской области, Башкирии, Ингушетии, Свердловской области, Москвы, Челябинской области, Татарстана, Краснодарского края, Дагестана, уточняется в материалах. "С помощью этой выплаты более 117 тысяч многодетных семей полностью погасили кредит", - рассказал первый заместитель генерального директора "Дом.РФ" Алексей Ниденс, чьи слова приводит Минфин. При этом многодетные семьи с 2023 года в ряде регионов могут получить выплату до 1 миллиона рублей, напомнили в министерстве. "Такой размер господдержки достигается при помощи региональной выплаты в размере до 550 тысяч рублей в дополнение к федеральной субсидии в 450 тысяч рублей", - отмечается в материалах. Такая возможность на текущий момент доступна в 17 регионах: Амурской, Магаданской, Сахалинской, Пензенской, Владимирской, Тульской, Смоленской, Новгородской, Кемеровской областях, Хабаровском и Камчатском краях, в Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе, городах Севастополе и Санкт-Петербурге, республиках Марий Эл и Адыгея, рассказали в Минфине. "Более чем за три года ее получили порядка 10 тыс семей на сумму более 5,2 млрд рублей, из них 3,8 тыс семей на сумму порядка 2 млрд рублей - в 2026 году", - добавляется в материалах. Выплату в размере до 450 тысяч рублей могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года появился третий ребенок или последующие дети. При этом кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2031 года, напомнили в Минфине. Выплату можно направить на погашение кредита, оформленного для покупки жилья на первичном и вторичном рынке, строительства частного дома, приобретения земельного участка для дальнейшего строительства дома или объекта незавершенного строительства. Обратиться за ее получением можно через портал госуслуг. Оператором данной меры поддержки выступает "Дом.РФ", напомнили в Минфине.

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финансы, россия, минфин