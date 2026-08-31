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Минпромторг обсуждает расширение льготной программы закупки автобусов - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг обсуждает расширение льготной программы закупки автобусов
Минпромторг обсуждает расширение льготной программы закупки автобусов - 31.08.2026, ПРАЙМ
Минпромторг обсуждает расширение льготной программы закупки автобусов
Минпромторг России обсуждает возможность расширения льготной программы закупки регионами автобусов на другие виды общественного транспорта, такие как... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:08+0300
2026-08-31T13:08+0300
бизнес
россия
антон алиханов
минпромторг
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САРАТОВ, 31 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России обсуждает возможность расширения льготной программы закупки регионами автобусов на другие виды общественного транспорта, такие как троллейбусы и трамваи, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов рамках рабочей поездки в Саратовскую область. "Обсуждали с руководством нашего парламента еще раз расширение нашей программы закупки регионами общественного транспорта… Мы видим, что у регионов есть большой запрос на расширение этой программы на другие типы техники: это троллейбусная техника с автономным ходом,.. это трамвайная техника. Поэтому по предложению и Вячеслава Викторовича (Володина - ред.) и губернатора (Саратовской области - ред.) мы сейчас будем прорабатывать вопрос расширения нашей программы Минпромторга на троллейбусную и трамвайную технику", - сказал министр. Он добавил, что министерство промышленности и торговли РФ совместно с минтрансом финансирует программу закупки общественного транспорта, однако из заложенных на закупку автобусов 15 миллиардов рублей выбирается примерно 50%. Министр выразил надежду, что расширение программы позволит увеличить спрос со стороны регионов. "Постараемся запустить вот эти новые изменения в этом году, но если регионы будут готовы. Потому что понятно, что бюджетный процесс вещь непростая… Но в любом случае, со следующего года точно обещаем и Саратовской области и другим регионам, что такие изменения произойдут. И вы сможете приобретать благодаря финансовой поддержке Минпромторга не только автобусы, но и троллейбусы и трамваи", - заключил министр.
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бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
13:08 31.08.2026
 
Минпромторг обсуждает расширение льготной программы закупки автобусов

Минпромторг обсуждает расширение льготной программы закупки регионами автобусов

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САРАТОВ, 31 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России обсуждает возможность расширения льготной программы закупки регионами автобусов на другие виды общественного транспорта, такие как троллейбусы и трамваи, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов рамках рабочей поездки в Саратовскую область.
"Обсуждали с руководством нашего парламента еще раз расширение нашей программы закупки регионами общественного транспорта… Мы видим, что у регионов есть большой запрос на расширение этой программы на другие типы техники: это троллейбусная техника с автономным ходом,.. это трамвайная техника. Поэтому по предложению и Вячеслава Викторовича (Володина - ред.) и губернатора (Саратовской области - ред.) мы сейчас будем прорабатывать вопрос расширения нашей программы Минпромторга на троллейбусную и трамвайную технику", - сказал министр.
Он добавил, что министерство промышленности и торговли РФ совместно с минтрансом финансирует программу закупки общественного транспорта, однако из заложенных на закупку автобусов 15 миллиардов рублей выбирается примерно 50%. Министр выразил надежду, что расширение программы позволит увеличить спрос со стороны регионов.
"Постараемся запустить вот эти новые изменения в этом году, но если регионы будут готовы. Потому что понятно, что бюджетный процесс вещь непростая… Но в любом случае, со следующего года точно обещаем и Саратовской области и другим регионам, что такие изменения произойдут. И вы сможете приобретать благодаря финансовой поддержке Минпромторга не только автобусы, но и троллейбусы и трамваи", - заключил министр.
 
БизнесРОССИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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