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В России к началу учебного года обновили почти 1,3 тысячи километров дорог

В России к началу учебного года обновили почти 1,3 тысячи километров дорог - 31.08.2026, ПРАЙМ

В России к началу учебного года обновили почти 1,3 тысячи километров дорог

Почти 1,3 тысячи километров региональных и местных автодорог, ведущих к детским досуговым и образовательным учреждениями обновили в России по нацпроекту... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T18:00+0300

2026-08-31T18:00+0300

2026-08-31T18:00+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Почти 1,3 тысячи километров региональных и местных автодорог, ведущих к детским досуговым и образовательным учреждениями обновили в России по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" к началу учебного года, сообщил Минтранс России. "Благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни" к началу нового учебного года в субъектах РФ – участниках нацпроекта в нормативное состояние привели свыше 300 участков региональных и местных дорог, ведущих к детским досуговым и образовательным учреждениям. Их протяженность составила около 1,3 тысячи километров", - говорится в сообщении. Как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, чьи слова приводятся в сообщении, всего в 2026 году планируется привести к нормативу более 3,3 тысячи километров дорог к школам, детским садам, а также средним специальным, высшим и другим учебным заведениям. По словам главы Минтранса Андрея Никитина, такие работы в текущем году запланированы на 758 участках дорог, при этом на 325 из них они уже завершены.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, марат хуснуллин