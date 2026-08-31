https://1prime.ru/20260831/mintrans-872837194.html
В России к началу учебного года обновили почти 1,3 тысячи километров дорог
В России к началу учебного года обновили почти 1,3 тысячи километров дорог - 31.08.2026, ПРАЙМ
В России к началу учебного года обновили почти 1,3 тысячи километров дорог
Почти 1,3 тысячи километров региональных и местных автодорог, ведущих к детским досуговым и образовательным учреждениями обновили в России по нацпроекту... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T18:00+0300
2026-08-31T18:00+0300
2026-08-31T18:00+0300
бизнес
россия
марат хуснуллин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872837194.jpg?1788188404
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Почти 1,3 тысячи километров региональных и местных автодорог, ведущих к детским досуговым и образовательным учреждениями обновили в России по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" к началу учебного года, сообщил Минтранс России. "Благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни" к началу нового учебного года в субъектах РФ – участниках нацпроекта в нормативное состояние привели свыше 300 участков региональных и местных дорог, ведущих к детским досуговым и образовательным учреждениям. Их протяженность составила около 1,3 тысячи километров", - говорится в сообщении. Как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, чьи слова приводятся в сообщении, всего в 2026 году планируется привести к нормативу более 3,3 тысячи километров дорог к школам, детским садам, а также средним специальным, высшим и другим учебным заведениям. По словам главы Минтранса Андрея Никитина, такие работы в текущем году запланированы на 758 участках дорог, при этом на 325 из них они уже завершены.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, марат хуснуллин
Бизнес, РОССИЯ, Марат Хуснуллин
В России к началу учебного года обновили почти 1,3 тысячи километров дорог
Минтранс: в России к началу учебного года обновили почти 1,3 тысячи км дорог
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Почти 1,3 тысячи километров региональных и местных автодорог, ведущих к детским досуговым и образовательным учреждениями обновили в России по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" к началу учебного года, сообщил Минтранс России.
"Благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни" к началу нового учебного года в субъектах РФ – участниках нацпроекта в нормативное состояние привели свыше 300 участков региональных и местных дорог, ведущих к детским досуговым и образовательным учреждениям. Их протяженность составила около 1,3 тысячи километров", - говорится в сообщении.
Как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
, чьи слова приводятся в сообщении, всего в 2026 году планируется привести к нормативу более 3,3 тысячи километров дорог к школам, детским садам, а также средним специальным, высшим и другим учебным заведениям.
По словам главы Минтранса Андрея Никитина, такие работы в текущем году запланированы на 758 участках дорог, при этом на 325 из них они уже завершены.