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Назван самый трезвый регион России - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Назван самый трезвый регион России
Назван самый трезвый регион России - 31.08.2026, ПРАЙМ
Назван самый трезвый регион России
Чечня возглавила перечень российских регионов с самым низким потреблением алкоголя, следует из данных Минздрава РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:04+0300
2026-08-31T13:04+0300
общество
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россия
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Чечня возглавила перечень российских регионов с самым низким потреблением алкоголя, следует из данных Минздрава РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, согласно данным министерства за июль 2026 года, показатель потребления чистого спирта в Чеченской Республике составил 0,02 литра этанола на душу населения. Кроме того, в лидерах оказались Республики Ингушетия и Дагестан, где он составил 0,62 литра и 0,88 литра соответственно. Помимо этого, в перечень самых непьющих российских регионов вошли Кабардино-Балкарская Республика (2,05 литра), Карачаево-Черкесская Республика (2,71 литра), Ставропольский край (3,45 литра). Данные о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не представлены.
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общество , бизнес, здоровье, россия
Общество , Бизнес, Здоровье, РОССИЯ
13:04 31.08.2026
 
Назван самый трезвый регион России

Минздрав: Чечня возглавила список регионов с самым низким потреблением алкоголя в России

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГрозный, Чеченская Республика
Грозный, Чеченская Республика - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Чечня возглавила перечень российских регионов с самым низким потреблением алкоголя, следует из данных Минздрава РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно данным министерства за июль 2026 года, показатель потребления чистого спирта в Чеченской Республике составил 0,02 литра этанола на душу населения. Кроме того, в лидерах оказались Республики Ингушетия и Дагестан, где он составил 0,62 литра и 0,88 литра соответственно.
Помимо этого, в перечень самых непьющих российских регионов вошли Кабардино-Балкарская Республика (2,05 литра), Карачаево-Черкесская Республика (2,71 литра), Ставропольский край (3,45 литра).
Данные о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не представлены.
 
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