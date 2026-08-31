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Назван самый трезвый регион России

Назван самый трезвый регион России - 31.08.2026, ПРАЙМ

Назван самый трезвый регион России

Чечня возглавила перечень российских регионов с самым низким потреблением алкоголя, следует из данных Минздрава РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T13:04+0300

2026-08-31T13:04+0300

2026-08-31T13:04+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Чечня возглавила перечень российских регионов с самым низким потреблением алкоголя, следует из данных Минздрава РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, согласно данным министерства за июль 2026 года, показатель потребления чистого спирта в Чеченской Республике составил 0,02 литра этанола на душу населения. Кроме того, в лидерах оказались Республики Ингушетия и Дагестан, где он составил 0,62 литра и 0,88 литра соответственно. Помимо этого, в перечень самых непьющих российских регионов вошли Кабардино-Балкарская Республика (2,05 литра), Карачаево-Черкесская Республика (2,71 литра), Ставропольский край (3,45 литра). Данные о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не представлены.

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общество , бизнес, здоровье, россия