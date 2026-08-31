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Мишустин установил гуманитарную помощь близким родственникам - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Мишустин установил гуманитарную помощь близким родственникам
Мишустин установил гуманитарную помощь близким родственникам - 31.08.2026, ПРАЙМ
Мишустин установил гуманитарную помощь близким родственникам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее на уровне минимального размера оплаты труда гуманитарное пособие близким... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:14+0300
2026-08-31T13:14+0300
общество
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее на уровне минимального размера оплаты труда гуманитарное пособие близким родственникам граждан, в отношении которых в стране введены временные меры ограничения. Постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов. "Установить, что размер ежемесячного гуманитарного пособия близкому родственнику физического лица, включенного в список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры, равен минимальному размеру оплаты труда, установленному Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда", - говорится в постановлении. Минимальный размер оплаты труда в 2026 году составляет 27 093 рубля в месяц. Президент России Владимир Путин в начале августа подписал пакет законов о введении временных ограничений против россиян, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания.
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общество , россия, михаил мишустин, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Михаил Мишустин, Владимир Путин
13:14 31.08.2026
 
Мишустин установил гуманитарную помощь близким родственникам

Мишустин подписал постановление, устанавливающее гуманитарную помощь близким родственникам

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее на уровне минимального размера оплаты труда гуманитарное пособие близким родственникам граждан, в отношении которых в стране введены временные меры ограничения.
Постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов.
"Установить, что размер ежемесячного гуманитарного пособия близкому родственнику физического лица, включенного в список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры, равен минимальному размеру оплаты труда, установленному Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда", - говорится в постановлении.
Минимальный размер оплаты труда в 2026 году составляет 27 093 рубля в месяц. Президент России Владимир Путин в начале августа подписал пакет законов о введении временных ограничений против россиян, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания.
 
ОбществоРОССИЯМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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