https://1prime.ru/20260831/mishustin-872820013.html

Мишустин установил гуманитарную помощь близким родственникам

Мишустин установил гуманитарную помощь близким родственникам - 31.08.2026, ПРАЙМ

Мишустин установил гуманитарную помощь близким родственникам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее на уровне минимального размера оплаты труда гуманитарное пособие близким... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T13:14+0300

2026-08-31T13:14+0300

2026-08-31T13:14+0300

общество

россия

михаил мишустин

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872820013.jpg?1788171271

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее на уровне минимального размера оплаты труда гуманитарное пособие близким родственникам граждан, в отношении которых в стране введены временные меры ограничения. Постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов. "Установить, что размер ежемесячного гуманитарного пособия близкому родственнику физического лица, включенного в список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры, равен минимальному размеру оплаты труда, установленному Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда", - говорится в постановлении. Минимальный размер оплаты труда в 2026 году составляет 27 093 рубля в месяц. Президент России Владимир Путин в начале августа подписал пакет законов о введении временных ограничений против россиян, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, михаил мишустин, владимир путин