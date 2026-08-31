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Курс юаня к российской валюте усилил падение вечером вторника

Курс юаня к российской валюте усилил падение вечером вторника - 31.08.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к российской валюте усилил падение вечером вторника

Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник усилил падение во второй половине дня, корректируя сильный рост прошлой недели, следует из данных... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T18:02+0300

2026-08-31T18:02+0300

2026-08-31T18:02+0300

рынок

дмитрий бабин

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник усилил падение во второй половине дня, корректируя сильный рост прошлой недели, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.55 мск снижался на 12 копеек (-1%), до 12,78 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,73-12,93 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,75 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 85,89 рубля. Рубль корректирует падение Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в начале недели активно снижается, корректируя сильный рост прошлой недели в район максимума с февраля прошлого года (12,95 рубля). "Российский рубль проявляет склонность к коррекционному укреплению по отношению к китайскому юаню. Поддержку рублю оказывают более высокие цены на нефть. Дополнительная поддержка возникает со стороны ожиданий сохранения жесткой денежно-кредитной политики регулятора на заседании 11 сентября, что способствует сохранению высоких процентных ставок, подчеркивая статус рубля в качестве высокодоходной валюты", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,36% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,30% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.58 мск росла на 4,9%, до 90,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,2%, до 99,5 пункта. Прогнозы Вероятно, появился локальный концентрированный заказ на продажу иностранной валюты или временная просадка спроса на нее, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Это на фоне относительно низкой ликвидности валютного рынка и его фрагментированности, в том числе обусловленной санкциями, зачастую приводит к достаточно сильным, но краткосрочным движениям курса, которые не получают продолжения, зачастую заканчиваясь обратным импульсом", - добавляет он. Ближайшая поддержка у курса юаня находится на пятничном минимуме 12,69 рубля, считает Бабин. "Если он будет обновлен, скорее всего, котировки попытаются закрыть гэп вверх: 12,6–12,65 рубля, образовавшийся на старте прошлого четверга (то есть сползут до 12,6 рубля)", - добавляет он. Ослабление рубля пока может замедлиться, и валютные курсы могут перейти к консолидации в диапазонах 12,6-13 рубля за юань, 85-87 рублей за доллар и 99-101 рубль за евро, полагает Дудников из компании "Цифра брокер".

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рынок, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций"