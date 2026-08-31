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Российский рынок акций усилил рост до 2%
Российский рынок акций усилил рост до 2% - 31.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил рост до 2%
Российский рынок акций усилил рост после слов президента РФ Владимира Путина по Украине, следует из данных Московской биржи. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T18:26+0300
2026-08-31T18:26+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост после слов президента РФ Владимира Путина по Украине, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 18.22 мск рос на 2,41%, до 2165,92 пункта. До новостей индикатор прибавлял около 0,7%. Россия движется в направлении завершения украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече на полях саммита ШОС с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
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Российский рынок акций усилил рост до 2%
Российский рынок акций усилил рост после слов президента Владимира Путина по Украине