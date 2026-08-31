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Российский рынок акций усилил рост до 2% - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций усилил рост до 2%
Российский рынок акций усилил рост до 2% - 31.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил рост до 2%
Российский рынок акций усилил рост после слов президента РФ Владимира Путина по Украине, следует из данных Московской биржи. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T18:26+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост после слов президента РФ Владимира Путина по Украине, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 18.22 мск рос на 2,41%, до 2165,92 пункта. До новостей индикатор прибавлял около 0,7%. Россия движется в направлении завершения украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече на полях саммита ШОС с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
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рынок, торги, россия, украина, индия, владимир путин, нарендра моди, мосбиржа, шос
Рынок, Торги, РОССИЯ, УКРАИНА, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди, Мосбиржа, ШОС
18:26 31.08.2026
 
Российский рынок акций усилил рост до 2%

Российский рынок акций усилил рост после слов президента Владимира Путина по Украине

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост после слов президента РФ Владимира Путина по Украине, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 18.22 мск рос на 2,41%, до 2165,92 пункта. До новостей индикатор прибавлял около 0,7%.
Россия движется в направлении завершения украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече на полях саммита ШОС с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
 
РынокТоргиРОССИЯУКРАИНАИНДИЯВладимир ПутинНарендра МодиМосбиржаШОС
 
 
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