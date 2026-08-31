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Число погибших из-за оползня в Непале выросло до 919 человек, пишут СМИ - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Число погибших из-за оползня в Непале выросло до 919 человек, пишут СМИ
Число погибших из-за оползня в Непале выросло до 919 человек, пишут СМИ - 31.08.2026, ПРАЙМ
Число погибших из-за оползня в Непале выросло до 919 человек, пишут СМИ
Число погибших в Непале в результате оползня на севере страны выросло до 919 человек, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая со ссылкой на полицию | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T12:17+0300
2026-08-31T12:17+0300
общество
мировая экономика
непал
китай
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ПЕКИН, 31 авг – ПРАЙМ. Число погибших в Непале в результате оползня на севере страны выросло до 919 человек, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая со ссылкой на полицию Непала. Ранее сообщалось о 903 жертвах стихийного бедствия. "Согласно последним данным, обнародованным непальской полицией, по состоянию на 13.00 по местному времени 31 августа число погибших в результате оползня в Непале возросло до 919 человек", - говорится в сообщении телеканала. Наводнение обрушилось на северные районы Непала в среду утром после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Ранее было известно о 781 погибшем, при этом более двух тысяч человек числились пропавшими без вести.
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общество , мировая экономика, непал, китай
Общество , Мировая экономика, НЕПАЛ, КИТАЙ
12:17 31.08.2026
 
Число погибших из-за оползня в Непале выросло до 919 человек, пишут СМИ

CCTV: число погибших в Непале в результате оползня на севере страны выросло до 919 человек

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ПЕКИН, 31 авг – ПРАЙМ. Число погибших в Непале в результате оползня на севере страны выросло до 919 человек, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая со ссылкой на полицию Непала.
Ранее сообщалось о 903 жертвах стихийного бедствия.
"Согласно последним данным, обнародованным непальской полицией, по состоянию на 13.00 по местному времени 31 августа число погибших в результате оползня в Непале возросло до 919 человек", - говорится в сообщении телеканала.
Наводнение обрушилось на северные районы Непала в среду утром после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Ранее было известно о 781 погибшем, при этом более двух тысяч человек числились пропавшими без вести.
 
ОбществоМировая экономикаНЕПАЛКИТАЙ
 
 
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