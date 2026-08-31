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Число погибших из-за оползня в Непале выросло до 919 человек, пишут СМИ

Число погибших из-за оползня в Непале выросло до 919 человек, пишут СМИ - 31.08.2026, ПРАЙМ

Число погибших из-за оползня в Непале выросло до 919 человек, пишут СМИ

Число погибших в Непале в результате оползня на севере страны выросло до 919 человек, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая со ссылкой на полицию | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T12:17+0300

2026-08-31T12:17+0300

2026-08-31T12:17+0300

общество

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ПЕКИН, 31 авг – ПРАЙМ. Число погибших в Непале в результате оползня на севере страны выросло до 919 человек, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая со ссылкой на полицию Непала. Ранее сообщалось о 903 жертвах стихийного бедствия. "Согласно последним данным, обнародованным непальской полицией, по состоянию на 13.00 по местному времени 31 августа число погибших в результате оползня в Непале возросло до 919 человек", - говорится в сообщении телеканала. Наводнение обрушилось на северные районы Непала в среду утром после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Ранее было известно о 781 погибшем, при этом более двух тысяч человек числились пропавшими без вести.

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общество , мировая экономика, непал, китай