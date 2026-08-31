https://1prime.ru/20260831/nepal-872815906.html
Число погибших из-за оползня в Непале выросло до 919 человек, пишут СМИ
Число погибших из-за оползня в Непале выросло до 919 человек, пишут СМИ - 31.08.2026, ПРАЙМ
Число погибших из-за оползня в Непале выросло до 919 человек, пишут СМИ
Число погибших в Непале в результате оползня на севере страны выросло до 919 человек, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая со ссылкой на полицию | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T12:17+0300
2026-08-31T12:17+0300
2026-08-31T12:17+0300
общество
мировая экономика
непал
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872815906.jpg?1788167852
ПЕКИН, 31 авг – ПРАЙМ. Число погибших в Непале в результате оползня на севере страны выросло до 919 человек, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая со ссылкой на полицию Непала. Ранее сообщалось о 903 жертвах стихийного бедствия. "Согласно последним данным, обнародованным непальской полицией, по состоянию на 13.00 по местному времени 31 августа число погибших в результате оползня в Непале возросло до 919 человек", - говорится в сообщении телеканала. Наводнение обрушилось на северные районы Непала в среду утром после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Ранее было известно о 781 погибшем, при этом более двух тысяч человек числились пропавшими без вести.
непал
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, непал, китай
Общество , Мировая экономика, НЕПАЛ, КИТАЙ
Число погибших из-за оползня в Непале выросло до 919 человек, пишут СМИ
CCTV: число погибших в Непале в результате оползня на севере страны выросло до 919 человек
ПЕКИН, 31 авг – ПРАЙМ. Число погибших в Непале в результате оползня на севере страны выросло до 919 человек, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая со ссылкой на полицию Непала.
Ранее сообщалось о 903 жертвах стихийного бедствия.
"Согласно последним данным, обнародованным непальской полицией, по состоянию на 13.00 по местному времени 31 августа число погибших в результате оползня в Непале
возросло до 919 человек", - говорится в сообщении телеканала.
Наводнение обрушилось на северные районы Непала в среду утром после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Ранее было известно о 781 погибшем, при этом более двух тысяч человек числились пропавшими без вести.