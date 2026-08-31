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Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС
Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС - 31.08.2026, ПРАЙМ
Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС
Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС России усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях, сообщила пресс-служба... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:58+0300
2026-08-31T14:58+0300
2026-08-31T14:58+0300
россия
александр новак
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС России усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях, сообщила пресс-служба правительства. Новак провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. В рамках совещания были всесторонне проанализированы актуальные данные по производству нефтепродуктов, текущий баланс запасов топлива, а также меры, направленные на поддержку внутреннего рынка. "Отдельно Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте", - отмечается в сообщении.
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россия, александр новак
Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС
Вице-премьер Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на автозаправках
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС России усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях, сообщила пресс-служба правительства.
Новак провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. В рамках совещания были всесторонне проанализированы актуальные данные по производству нефтепродуктов, текущий баланс запасов топлива, а также меры, направленные на поддержку внутреннего рынка.
"Отдельно Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте", - отмечается в сообщении.