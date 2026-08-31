https://1prime.ru/20260831/novak--872827328.html

Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС

Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС - 31.08.2026, ПРАЙМ

Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС России усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях, сообщила пресс-служба... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:58+0300

2026-08-31T14:58+0300

2026-08-31T14:58+0300

россия

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/82894/36/828943675_0:187:2977:1861_1920x0_80_0_0_23c4e30227d1c8adfc3b6afdf9bb15a9.jpg

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС России усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях, сообщила пресс-служба правительства. Новак провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. В рамках совещания были всесторонне проанализированы актуальные данные по производству нефтепродуктов, текущий баланс запасов топлива, а также меры, направленные на поддержку внутреннего рынка. "Отдельно Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте", - отмечается в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак