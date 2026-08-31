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НПФ во II квартале продолжили наращивать инвестиции в ОФЗ

НПФ во II квартале продолжили наращивать инвестиции в ОФЗ - 31.08.2026, ПРАЙМ

НПФ во II квартале продолжили наращивать инвестиции в ОФЗ

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) во втором квартале 2026 года продолжили наращивать инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ), сообщил Банк России | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T17:40+0300

2026-08-31T17:40+0300

2026-08-31T17:40+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) во втором квартале 2026 года продолжили наращивать инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ), сообщил Банк России в обзоре ключевых показателей НПФ. "Во втором квартале 2026 года НПФ продолжили наращивать инвестиции в ОФЗ. При этом доля ОФЗ в портфелях выросла заметно быстрее, чем кварталом ранее: в портфеле пенсионных накоплений НПФ за второй квартал 2026 года – на 4 процентных пункта, в портфеле пенсионных резервов – на 3 процентных пункта", - говорится в документе. Этому способствовали нетто-покупки НПФ государственных облигаций – в основном на аукционах ОФЗ, позволяющих приобрести большой объем бумаг. Объем таких покупок во втором квартале вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущим кварталом. При этом почти две трети покупок пришлось на апрель, когда участники рынка ожидали снижения ключевой ставки. НПФ приобретали ОФЗ с постоянным купонным доходом. Совокупная доля НПФ на рынке ОФЗ во втором квартале выросла до 9,7%, с учетом средств Социального фонда России (СФР) – до 13,6%. НПФ также на треть нарастили объемы покупок корпоративных облигаций при их размещениях. Вместе с тем это несильно повлияло на их доли в портфелях НПФ: в портфеле пенсионных накоплений НПФ она снизилась на 0,3 процентного пункта - до 31,1%, в портфеле пенсионных резервов – выросла на 0,1 процентного пункта, до 35,7%. В условиях падения российского долевого рынка во втором квартале НПФ выступали нетто-продавцами акций. Доля акций в портфеле пенсионных накоплений НПФ сократилась на 1,4 процентного пункта - до 5,4%, в портфеле пенсионных резервов – на 1,1 процентного пункта, до 7,3%. НПФ во втором квартале снизили вложения в инструменты денежного рынка и депозиты. Доли депозитов в портфелях пенсионных накоплений НПФ и пенсионных резервов снизились до 0,3 и 1,3% соответственно. Доля инструментов денежного рынка сократилась на 1,1 процентного пункта - до 7,1%, в портфеле пенсионных накоплений НПФ и на 1,2 процентного пункта - до 6,9%, в портфеле пенсионных резервов.

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финансы, банки, нпф, банк россии