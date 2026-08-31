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Убыток ОАК в первом полугодии вырос на 33,9%

Убыток ОАК в первом полугодии вырос на 33,9% - 31.08.2026, ПРАЙМ

Убыток ОАК в первом полугодии вырос на 33,9%

Убыток Объединенной авиастроительной корпорации за первое полугодие 2026 года вырос на 33,9% к аналогичному периоду прошлого года и составил 21,3 миллиарда... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T18:01+0300

2026-08-31T18:01+0300

2026-08-31T18:01+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Убыток Объединенной авиастроительной корпорации за первое полугодие 2026 года вырос на 33,9% к аналогичному периоду прошлого года и составил 21,3 миллиарда рублей, следует из отчета компании. "Убыток за период... За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года - 21 285 миллионов рублей. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года - 15 897 миллионов рублей", - говорится в обобщенной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАК. Выручка компании при этом выросла на 8% и составила 298,3 миллиарда рублей. Показатель прибыли от операционной деятельности до госсубсидий сократился с 10,6 миллиарда рублей до 7,2 миллиарда рублей (на 31,5%), указано в отчете. Долгосрочные обязательства компании при этом выросли на 38,4% и составили 732 миллиарда рублей, отмечено в документе. Объединенная авиастроительная корпорация создана в 2006 году с целью консолидации крупнейших самолетостроительных активов России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют все работы по созданию и поддержанию полного жизненного цикла авиационной техники.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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