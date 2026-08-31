Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Убыток ОАК в первом полугодии вырос на 33,9% - 31.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260831/oak--872837298.html
Убыток ОАК в первом полугодии вырос на 33,9%
Убыток ОАК в первом полугодии вырос на 33,9% - 31.08.2026, ПРАЙМ
Убыток ОАК в первом полугодии вырос на 33,9%
Убыток Объединенной авиастроительной корпорации за первое полугодие 2026 года вырос на 33,9% к аналогичному периоду прошлого года и составил 21,3 миллиарда... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T18:01+0300
2026-08-31T18:01+0300
бизнес
финансы
оак
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872837298.jpg?1788188472
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Убыток Объединенной авиастроительной корпорации за первое полугодие 2026 года вырос на 33,9% к аналогичному периоду прошлого года и составил 21,3 миллиарда рублей, следует из отчета компании. "Убыток за период... За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года - 21 285 миллионов рублей. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года - 15 897 миллионов рублей", - говорится в обобщенной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАК. Выручка компании при этом выросла на 8% и составила 298,3 миллиарда рублей. Показатель прибыли от операционной деятельности до госсубсидий сократился с 10,6 миллиарда рублей до 7,2 миллиарда рублей (на 31,5%), указано в отчете. Долгосрочные обязательства компании при этом выросли на 38,4% и составили 732 миллиарда рублей, отмечено в документе. Объединенная авиастроительная корпорация создана в 2006 году с целью консолидации крупнейших самолетостроительных активов России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют все работы по созданию и поддержанию полного жизненного цикла авиационной техники.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, оак
Бизнес, Финансы, ОАК
18:01 31.08.2026
 
Убыток ОАК в первом полугодии вырос на 33,9%

Убыток ОАК за первое полугодие вырос на 33,9% и составил 21,3 миллиарда рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Убыток Объединенной авиастроительной корпорации за первое полугодие 2026 года вырос на 33,9% к аналогичному периоду прошлого года и составил 21,3 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
"Убыток за период... За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года - 21 285 миллионов рублей. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года - 15 897 миллионов рублей", - говорится в обобщенной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАК.
Выручка компании при этом выросла на 8% и составила 298,3 миллиарда рублей. Показатель прибыли от операционной деятельности до госсубсидий сократился с 10,6 миллиарда рублей до 7,2 миллиарда рублей (на 31,5%), указано в отчете.
Долгосрочные обязательства компании при этом выросли на 38,4% и составили 732 миллиарда рублей, отмечено в документе.
Объединенная авиастроительная корпорация создана в 2006 году с целью консолидации крупнейших самолетостроительных активов России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют все работы по созданию и поддержанию полного жизненного цикла авиационной техники.
 
БизнесФинансыОАК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала