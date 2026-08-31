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Операторы связи "большой четверки" смогут разворачивать сети 5G
Операторы связи "большой четверки" смогут разворачивать сети 5G - 31.08.2026, ПРАЙМ
Операторы связи "большой четверки" смогут разворачивать сети 5G
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила использование операторами связи "Билайн", "Мегафон", МТС и Т2 уже имеющихся частот LTE под сети 5G,... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:09+0300
2026-08-31T14:09+0300
2026-08-31T14:18+0300
технологии
билайн
мегафон
мтс
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила использование операторами связи "Билайн", "Мегафон", МТС и Т2 уже имеющихся частот LTE под сети 5G, сообщило Минцифры в понедельник. На прошлой неделе ведомство сообщало, что предложило ГКРЧ рассмотреть возможность для операторов связи "большой четверки" разворачивать сети 5G на существующих базовых станциях и выделенных им ранее частотах, а также получать новые полосы в диапазоне 4630-4990 МГц. "В Минцифры состоялось заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), на котором было принято решение, определяющее развитие сетей пятого поколения в России... Операторы связи "Билайн", "Мегафон", МТС и Т2 смогут разворачивать сети 5G в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее были выделены под стандарт LTE (4G), и установленные на сетях до 1 сентября 2026 года работающие зарубежные базовые станции", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что операторы связи "большой четверки" получат по 90 МГц в диапазоне 4630-4990 МГц без проведения аукционов. Выделение новых полос частот в среднем диапазоне позволит операторам разворачивать высокопроизводительные сети и внедрять инновационные сервисы. В Минцифры сообщили, что сети связи пятого поколения должны появиться в городах России с населением более одного миллиона человек уже в ближайшее время. При этом с 2027 года предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 года — то есть к этому сроку работа 5G будет полностью обеспечена российским оборудованием."Сети связи пятого поколения на условиях технейтральности должны появиться в городах с населением более 1 миллиона человек в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.Отмечается, что 5G обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и увеличенную пропускную способность. Помимо прочего, развитие сетей пятого поколения в России будет стимулировать производство отечественного телеком-оборудования.
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технологии, билайн, мегафон, мтс
Технологии, Билайн, Мегафон, МТС
Операторы связи "большой четверки" смогут разворачивать сети 5G
ГКРЧ утвердила использование операторами "большой четверки" частот LTE под сети 5G
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила использование операторами связи "Билайн", "Мегафон", МТС и Т2 уже имеющихся частот LTE под сети 5G, сообщило Минцифры в понедельник.
На прошлой неделе ведомство сообщало, что предложило ГКРЧ рассмотреть возможность для операторов связи "большой четверки" разворачивать сети 5G на существующих базовых станциях и выделенных им ранее частотах, а также получать новые полосы в диапазоне 4630-4990 МГц.
"В Минцифры
состоялось заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), на котором было принято решение, определяющее развитие сетей пятого поколения в России... Операторы связи "Билайн
", "Мегафон
", МТС
и Т2 смогут разворачивать сети 5G в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее были выделены под стандарт LTE (4G), и установленные на сетях до 1 сентября 2026 года работающие зарубежные базовые станции", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что операторы связи "большой четверки" получат по 90 МГц в диапазоне 4630-4990 МГц без проведения аукционов. Выделение новых полос частот в среднем диапазоне позволит операторам разворачивать высокопроизводительные сети и внедрять инновационные сервисы.
В Минцифры
сообщили, что сети связи пятого поколения должны появиться в городах России с населением более одного миллиона человек уже в ближайшее время. При этом с 2027 года предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 года — то есть к этому сроку работа 5G будет полностью обеспечена российским оборудованием.
"Сети связи пятого поколения на условиях технейтральности должны появиться в городах с населением более 1 миллиона человек в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 5G обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и увеличенную пропускную способность. Помимо прочего, развитие сетей пятого поколения в России будет стимулировать производство отечественного телеком-оборудования.