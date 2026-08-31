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Запад противодействует морской логистике в Арктике, заявил Патрушев
Запад противодействует морской логистике в Арктике, заявил Патрушев - 31.08.2026, ПРАЙМ
Запад противодействует морской логистике в Арктике, заявил Патрушев
Западные страны препятствуют формированию международной морской логистики и безопасности в Арктике, но Россия преодолеет все трудности, заявил в понедельник... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:01+0300
2026-08-31T13:01+0300
2026-08-31T13:01+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Западные страны препятствуют формированию международной морской логистики и безопасности в Арктике, но Россия преодолеет все трудности, заявил в понедельник помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. В Архангельске в понедельник он открыл всероссийскую научно-практическую конференцию, посвященную 85-летию прибытия в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш". "В высоких широтах западные страны предпринимают усилия, направленные на подрыв экономических и оборонных возможностей нашей страны. Всячески препятствуют формированию международной морской логистики и безопасности в Арктике. Безусловно, Россия преодолеет все трудности", – сказал Патрушев. По его словам, комплексная реализация новых инвестиционных проектов, формирование Трансарктического транспортного коридора, развитие энергетической инфраструктуры, активизация научных исследований, обеспечение надежной защиты наших арктических территорий и акваторий – все это будет способствовать укреплению национальной безопасности России и повышению качества жизни в Арктическом регионе.
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россия, мировая экономика, арктика, николай патрушев, запад
РОССИЯ, Мировая экономика, АРКТИКА, Николай Патрушев, ЗАПАД
Запад противодействует морской логистике в Арктике, заявил Патрушев
Патрушев: Запад противодействует международной морской логистике и безопасности в Арктике
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Западные страны препятствуют формированию международной морской логистики и безопасности в Арктике, но Россия преодолеет все трудности, заявил в понедельник помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
В Архангельске в понедельник он открыл всероссийскую научно-практическую конференцию, посвященную 85-летию прибытия в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш".
"В высоких широтах западные страны предпринимают усилия, направленные на подрыв экономических и оборонных возможностей нашей страны. Всячески препятствуют формированию международной морской логистики и безопасности в Арктике
. Безусловно, Россия преодолеет все трудности", – сказал Патрушев
.
По его словам, комплексная реализация новых инвестиционных проектов, формирование Трансарктического транспортного коридора, развитие энергетической инфраструктуры, активизация научных исследований, обеспечение надежной защиты наших арктических территорий и акваторий – все это будет способствовать укреплению национальной безопасности России и повышению качества жизни в Арктическом регионе.