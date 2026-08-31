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Петербургское метро назвало причину сбоя в движении поездов на первой линии

Петербургское метро назвало причину сбоя в движении поездов на первой линии - 31.08.2026, ПРАЙМ

Петербургское метро назвало причину сбоя в движении поездов на первой линии

Сбой в движении поездов на 1-й линии Петербургского метрополитена произошел из-за нештатного рассоединения между 6‑м и 7‑м вагонами одного из составов, сообщает | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T12:19+0300

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2026-08-31T12:27+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – ПРАЙМ. Сбой в движении поездов на 1-й линии Петербургского метрополитена произошел из-за нештатного рассоединения между 6‑м и 7‑м вагонами одного из составов, сообщает подземка. На станции "Чернышевская" утром в понедельник остановился поезд из-за неисправности. В связи с этим пришлось временно приостановить движение на участке "Девяткино" — "Площадь Восстания". Из‑за большого потока пассажиров также временно закрывались станции "Девяткино", "Площадь Мужества" и "Гражданский проспект". "Сегодня утром на станции "Чернышевская" линии 1 произошел инцидент - нештатное рассоединение между 6‑м и 7‑м вагонами поезда. Устранить неисправность силами машиниста оперативно не получилось, поэтому движение на линии временно осуществлялось не в полном объеме", - сообщило ГУП "Петербургский метрополитен". Отмечается, что на место выезжали аварийно‑восстановительные формирования метрополитена, диспетчеры вели переговоры с машинистом и регулировали движение на участках линии, для помощи неисправному составу был назначен вспомогательный поезд. Также сообщается, что пассажиров из неисправного состава высадили на станции "Чернышевская". Среди них было 14 детей (10 из них — младше 5 лет). Одной пассажирке понадобилась помощь — ее оперативно оказали медики бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время неисправный состав находится в электродепо "Автово", где началась работа комиссии по установлению причин случившегося. В 09.28 движение по линии 1 было полностью восстановлено.

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