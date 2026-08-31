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"Полюс" в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза

"Полюс" в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза - 31.08.2026, ПРАЙМ

"Полюс" в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза

"Полюс" по итогам первого полугодия 2026 года сократил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 61,23 миллиарда... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T20:38+0300

2026-08-31T20:38+0300

2026-08-31T20:38+0300

бизнес

россия

красноярский край

магаданская область

якутия

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. "Полюс" по итогам первого полугодия 2026 года сократил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 61,23 миллиарда рублей, сообщает компания. Скорректированная чистая прибыль составила 829 миллионов долларов, снизившись в годовом выражении в 2,4 раза. Выручка от реализации золота в первом полугодии 2026 года выросла на 14,7%, до 344,68 миллиарда рублей. Выручка в долларах выросла на 27% и составила 4,674 миллиарда долларов на фоне роста средней цены реализации аффинированного золота, что частично компенсировало снижение объемов реализации золота. Коэффициент долговой нагрузки - отношение чистого долга к скорректированной EBITDA - на конец первого полугодия остался на уровне 2025 года - 1,1x - благодаря финансовой дисциплине и благоприятной рыночной конъюнктуре. "Полюс" - крупнейшая золотодобывающая компания в России и одна из пяти ведущих в мире. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии и включают в себя пять действующих рудников и ряд проектов в стадии строительства и развития.

красноярский край

магаданская область

якутия

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бизнес, россия, красноярский край, магаданская область, якутия