Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полюс" в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза - 31.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260831/poljus-872840771.html
"Полюс" в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза
"Полюс" в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза - 31.08.2026, ПРАЙМ
"Полюс" в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза
"Полюс" по итогам первого полугодия 2026 года сократил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 61,23 миллиарда... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T20:38+0300
2026-08-31T20:38+0300
бизнес
россия
красноярский край
магаданская область
якутия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872840771.jpg?1788197903
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. "Полюс" по итогам первого полугодия 2026 года сократил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 61,23 миллиарда рублей, сообщает компания. Скорректированная чистая прибыль составила 829 миллионов долларов, снизившись в годовом выражении в 2,4 раза. Выручка от реализации золота в первом полугодии 2026 года выросла на 14,7%, до 344,68 миллиарда рублей. Выручка в долларах выросла на 27% и составила 4,674 миллиарда долларов на фоне роста средней цены реализации аффинированного золота, что частично компенсировало снижение объемов реализации золота. Коэффициент долговой нагрузки - отношение чистого долга к скорректированной EBITDA - на конец первого полугодия остался на уровне 2025 года - 1,1x - благодаря финансовой дисциплине и благоприятной рыночной конъюнктуре. "Полюс" - крупнейшая золотодобывающая компания в России и одна из пяти ведущих в мире. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии и включают в себя пять действующих рудников и ряд проектов в стадии строительства и развития.
красноярский край
магаданская область
якутия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, красноярский край, магаданская область, якутия
Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯКУТИЯ
20:38 31.08.2026
 
"Полюс" в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза

"Полюс" в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. "Полюс" по итогам первого полугодия 2026 года сократил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 61,23 миллиарда рублей, сообщает компания.
Скорректированная чистая прибыль составила 829 миллионов долларов, снизившись в годовом выражении в 2,4 раза.
Выручка от реализации золота в первом полугодии 2026 года выросла на 14,7%, до 344,68 миллиарда рублей. Выручка в долларах выросла на 27% и составила 4,674 миллиарда долларов на фоне роста средней цены реализации аффинированного золота, что частично компенсировало снижение объемов реализации золота.
Коэффициент долговой нагрузки - отношение чистого долга к скорректированной EBITDA - на конец первого полугодия остался на уровне 2025 года - 1,1x - благодаря финансовой дисциплине и благоприятной рыночной конъюнктуре.
"Полюс" - крупнейшая золотодобывающая компания в России и одна из пяти ведущих в мире. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии и включают в себя пять действующих рудников и ряд проектов в стадии строительства и развития.
 
БизнесРОССИЯКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬЯКУТИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала