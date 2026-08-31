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"Полюс" в I полугодии увеличил капитальные затраты на 1,5%

"Полюс" в I полугодии увеличил капитальные затраты на 1,5% - 31.08.2026, ПРАЙМ

"Полюс" в I полугодии увеличил капитальные затраты на 1,5%

Капитальные затраты "Полюса" в первом полугодии выросли на 1,5% и составили 946 миллионов долларов, в 2026 году компания по-прежнему ожидает показатель на... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T21:02+0300

2026-08-31T21:02+0300

2026-08-31T21:02+0300

бизнес

красноярский край

магаданская область

якутия

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Полюса" в первом полугодии выросли на 1,5% и составили 946 миллионов долларов, в 2026 году компания по-прежнему ожидает показатель на уровне 2,2-2,5 миллиарда долларов, сообщил золотодобытчик. "Капитальные затраты в первом полугодии 2026 года достигли 946 миллионов долларов (первое полугодие 2025 года – 932 миллиона долларов). Мы подтверждаем ранее озвученный прогноз капитальных затрат в 2026 году в диапазоне 2 200–2 500 миллионов долларов", - сообщила компания. Показатель вырос "на фоне работ по расширению действующих мощностей и реализации новых проектов". Из общего показателя капзатраты на разработку Сухого Лога выросли на 38%, до 276 миллионов долларов. На ряде ключевых активов (Олимпиада, Благодатное, Наталка) ведутся активные вскрышные работы, в связи с чем объемы и расходы на такие работы растут. Текущий этап развития компании предполагает активное инвестирование, как в проекты на текущих активах, так и в проекты развития, отметили в компании. "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии и включают в себя пять действующих рудников и ряд проектов в стадии строительства и развития.

красноярский край

магаданская область

якутия

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бизнес, красноярский край, магаданская область, якутия