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Пользователи Microsoft Outlook пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи Microsoft Outlook пожаловались на сбои в работе сервиса - 31.08.2026, ПРАЙМ
Пользователи Microsoft Outlook пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи сервиса Microsoft Outlook из США жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T19:16+0300
2026-08-31T19:16+0300
2026-08-31T19:16+0300
технологии
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вашингтон
билл гейтс
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downdetector
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Пользователи сервиса Microsoft Outlook из США жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Жалобы пользователей из США начали поступать в районе 18.09 мск, на данный момент поступило почти 1200 сообщений о неполадках.
Большинство пользователей жалуются на проблемы при получении сообщений, на работу приложения сервиса, а также его вебсайта.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
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технологии, сша, вашингтон, билл гейтс, microsoft, downdetector
Технологии, США, ВАШИНГТОН, Билл Гейтс, Microsoft, Downdetector
Пользователи Microsoft Outlook пожаловались на сбои в работе сервиса
Downdetector: пользователи Microsoft Outlook из США пожаловались на сбои в работе сервиса
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Пользователи сервиса Microsoft Outlook из США жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Жалобы пользователей из США начали поступать в районе 18.09 мск, на данный момент поступило почти 1200 сообщений о неполадках.
Большинство пользователей жалуются на проблемы при получении сообщений, на работу приложения сервиса, а также его вебсайта.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.