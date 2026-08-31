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Пользователи Microsoft Outlook пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи Microsoft Outlook пожаловались на сбои в работе сервиса - 31.08.2026, ПРАЙМ

Пользователи Microsoft Outlook пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи сервиса Microsoft Outlook из США жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T19:16+0300

2026-08-31T19:16+0300

2026-08-31T19:16+0300

технологии

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вашингтон

билл гейтс

microsoft

downdetector

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Пользователи сервиса Microsoft Outlook из США жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector. Жалобы пользователей из США начали поступать в районе 18.09 мск, на данный момент поступило почти 1200 сообщений о неполадках. Большинство пользователей жалуются на проблемы при получении сообщений, на работу приложения сервиса, а также его вебсайта. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

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технологии, сша, вашингтон, билл гейтс, microsoft, downdetector