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Правительство продлило лицензирование экспорта свинца за пределы ЕАЭС - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Правительство продлило лицензирование экспорта свинца за пределы ЕАЭС
Правительство продлило лицензирование экспорта свинца за пределы ЕАЭС - 31.08.2026, ПРАЙМ
Правительство продлило лицензирование экспорта свинца за пределы ЕАЭС
Правительство России продлило лицензирование экспорта необработанного свинца, а также его лома и отходов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T21:08+0300
2026-08-31T21:08+0300
финансы
россия
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Правительство России продлило лицензирование экспорта необработанного свинца, а также его лома и отходов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на шесть месяцев, следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации. "В течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления установить в одностороннем порядке разрешительный порядок вывоза из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома свинцовых (код 7802 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), а также свинца необработанного и сплавов, его содержащих (код 7801 ТН ВЭД ЕАЭС), за исключением полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгоценные металлы (из кода 7801 99 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС)", - говорится в документе. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного дня после дня его официального опубликования. Аналогичный разрешительный порядок действовал в 2025 году. В январе кабмин продлевал также на полгода лицензирование экспорта необработанного свинца, свинцового лома и отходов из России за пределы ЕАЭС. Отмечается, что вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга. Для добросовестных участников рынка процедура получения не потребует дополнительных согласований и разрешений.
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финансы, россия, минпромторг
Финансы, РОССИЯ, Минпромторг
21:08 31.08.2026
 
Правительство продлило лицензирование экспорта свинца за пределы ЕАЭС

Правительство продлило лицензирование экспорта необработанного свинца за пределы ЕАЭС

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Правительство России продлило лицензирование экспорта необработанного свинца, а также его лома и отходов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на шесть месяцев, следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"В течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления установить в одностороннем порядке разрешительный порядок вывоза из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома свинцовых (код 7802 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), а также свинца необработанного и сплавов, его содержащих (код 7801 ТН ВЭД ЕАЭС), за исключением полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгоценные металлы (из кода 7801 99 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС)", - говорится в документе.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного дня после дня его официального опубликования. Аналогичный разрешительный порядок действовал в 2025 году. В январе кабмин продлевал также на полгода лицензирование экспорта необработанного свинца, свинцового лома и отходов из России за пределы ЕАЭС.
Отмечается, что вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга. Для добросовестных участников рынка процедура получения не потребует дополнительных согласований и разрешений.
 
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