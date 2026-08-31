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Представители 80 стран подтвердили участие в ВЭФ-2026 - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Представители 80 стран подтвердили участие в ВЭФ-2026
Представители 80 стран подтвердили участие в ВЭФ-2026 - 31.08.2026, ПРАЙМ
Представители 80 стран подтвердили участие в ВЭФ-2026
Представители 80 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщил советник президента России, ответственный секретарь... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T12:34+0300
2026-08-31T12:39+0300
владивосток
росконгресс
вэф
вэф-2026
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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - ПРАЙМ. Представители 80 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. "Участие в предстоящем ВЭФ подтвердили представители 80 стран. Во Владивосток приезжают гости из государств с разными экономическими моделями, интересами и подходами к развитию. Это создает возможность для открытого профессионального разговора и поиска точек соприкосновения по широкому кругу вопросов - от торговли и инвестиций до технологий и логистики", - отметил Кобяков, слова которого приводит фонд "Росконгресс". Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
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40
владивосток, росконгресс, вэф
Владивосток, Росконгресс, ВЭФ, ВЭФ-2026
12:34 31.08.2026 (обновлено: 12:39 31.08.2026)
 
Представители 80 стран подтвердили участие в ВЭФ-2026

Советник президента Кобяков: представители 80 стран подтвердили участие в ВЭФ-2026

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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - ПРАЙМ. Представители 80 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.
"Участие в предстоящем ВЭФ подтвердили представители 80 стран. Во Владивосток приезжают гости из государств с разными экономическими моделями, интересами и подходами к развитию. Это создает возможность для открытого профессионального разговора и поиска точек соприкосновения по широкому кругу вопросов - от торговли и инвестиций до технологий и логистики", - отметил Кобяков, слова которого приводит фонд "Росконгресс".
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026ВладивостокРосконгрессВЭФ
 
 
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