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Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО в I полугодии выросла в 2,1 раза

Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО в I полугодии выросла в 2,1 раза - 31.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО в I полугодии выросла в 2,1 раза

Чистая прибыль группы ТГК-14 по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла в 2,1 раза в годовом выражении, до 842,9 миллиона рублей, следует из отчета группы. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T13:20+0300

2026-08-31T13:20+0300

2026-08-31T14:04+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы ТГК-14 по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла в 2,1 раза в годовом выражении, до 842,9 миллиона рублей, следует из отчета группы.Выручка при этом составила почти 13 миллиардов рублей, что на 19,2% выше показателя за аналогичный период годом ранее. Прибыль до налогообложения выросла в 2,2 раза, до 1,2 миллиарда рублей, операционная прибыль - в 2 раз, до 1,8 миллиарда рублей.Долгосрочные обязательства группы на конец первого полугодия выросли на 0,8% с начала года, до 16 миллиардов рублей, краткосрочные обязательства - снизились на 44%, до 6,5 миллиарда рублей.ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В составе ТГК-14 семь ТЭЦ, два энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3120,77 Гкал/ч.По данным на конец первого полугодия 2026 года, 79,32% в ПАО "ТГК-14" принадлежало АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК), которая приобрела контрольный пакет в декабре 2021 года. Бенефициар ДУК - член совета директоров ТГК-14 Константин Люльчев.Члены совета директоров ПАО "ТГК-14" Люльчев и Виктор Мясник в мае 2025 года были арестованы по подозрению в мошенничестве. По состоянию на конец июня акции АО "Дальневосточная управляющая компания", принадлежащие Люльчеву, были арестованы. В мае 2026 года арбитражный суд Забайкальского края арестовал акции ТГК-14, принадлежащие ДУК, в размере 39,81% акционерного капитала.

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бизнес, финансы, бурятия