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Чистая прибыль Huawei по итогам I полугодия сократилась на 36%
Чистая прибыль Huawei по итогам I полугодия сократилась на 36% - 31.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Huawei по итогам I полугодия сократилась на 36%
Чистая прибыль китайской телекоммуникационной компании Huawei по итогам первого полугодия 2026 года сократилась на 36% в годовом выражении и составила 23,809... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T15:58+0300
2026-08-31T15:58+0300
2026-08-31T15:58+0300
китай
huawei
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль китайской телекоммуникационной компании Huawei по итогам первого полугодия 2026 года сократилась на 36% в годовом выражении и составила 23,809 миллиарда юаней (3,5 миллиарда долларов), следует из отчета компании.
Выручка компании за отчетный период при этом выросла на 9,5% - до 467,819 миллиарда юаней (69,6 миллиарда долларов).
Инвестиции компании в НИОКР составили 121,382 миллиарда юаней (18,1 миллиарда долларов), что на 25,2% больше показателя аналогичного периода 2025 года.
Huawei - крупный производитель телекоммуникационного оборудования и потребительской электроники, в том числе смартфонов и ноутбуков. Компания основана в Китае в 1987 году. Работает в более чем 170 странах и регионах. Штат компании составляет около 213 тысяч сотрудников.
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китай, huawei, ниокр
Чистая прибыль Huawei по итогам I полугодия сократилась на 36%
Чистая прибыль Huawei в I полугодии сократилась на 36% и составила $3,5 миллиарда
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль китайской телекоммуникационной компании Huawei по итогам первого полугодия 2026 года сократилась на 36% в годовом выражении и составила 23,809 миллиарда юаней (3,5 миллиарда долларов), следует из отчета компании.
Выручка компании за отчетный период при этом выросла на 9,5% - до 467,819 миллиарда юаней (69,6 миллиарда долларов).
Инвестиции компании в НИОКР составили 121,382 миллиарда юаней (18,1 миллиарда долларов), что на 25,2% больше показателя аналогичного периода 2025 года.
Huawei - крупный производитель телекоммуникационного оборудования и потребительской электроники, в том числе смартфонов и ноутбуков. Компания основана в Китае в 1987 году. Работает в более чем 170 странах и регионах. Штат компании составляет около 213 тысяч сотрудников.