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Чистая прибыль "ВСМПО-Ависмы" по МСФО за полгода выросла в 3,81 раза - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "ВСМПО-Ависмы" по МСФО за полгода выросла в 3,81 раза
Чистая прибыль "ВСМПО-Ависмы" по МСФО за полгода выросла в 3,81 раза - 31.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "ВСМПО-Ависмы" по МСФО за полгода выросла в 3,81 раза
Чистая прибыль "ВСМПО-Ависмы" по МСФО по итогам первого полугодия текущего года увеличилась примерно в 3,81 раза в годовом выражении и составила 9,229 миллиарда | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T17:23+0300
2026-08-31T17:23+0300
финансы
бизнес
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "ВСМПО-Ависмы" по МСФО по итогам первого полугодия текущего года увеличилась примерно в 3,81 раза в годовом выражении и составила 9,229 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Чистая прибыль за шесть месяцев прошлого года достигала 2,425 миллиарда рублей. Выручка "ВСМПО-Ависмы" в январе-июне снизилась на 24%, до 37,362 миллиарда рублей. Валовая прибыль упала вдвое и составила 6,164 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла в 1,5 раза, до 10,062 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства "ВСМПО-Ависмы" на 30 июня текущего года увеличились до 68,367 миллиарда рублей с 63,889 миллиарда рублей на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства сократились до 67,13 миллиарда рублей с 70,149 миллиарда рублей. "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
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финансы, бизнес
Финансы, Бизнес
17:23 31.08.2026
 
Чистая прибыль "ВСМПО-Ависмы" по МСФО за полгода выросла в 3,81 раза

Чистая прибыль "ВСМПО-Ависмы" по итогам I полугодия выросла в 3,81 раза

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "ВСМПО-Ависмы" по МСФО по итогам первого полугодия текущего года увеличилась примерно в 3,81 раза в годовом выражении и составила 9,229 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Чистая прибыль за шесть месяцев прошлого года достигала 2,425 миллиарда рублей.
Выручка "ВСМПО-Ависмы" в январе-июне снизилась на 24%, до 37,362 миллиарда рублей. Валовая прибыль упала вдвое и составила 6,164 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла в 1,5 раза, до 10,062 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства "ВСМПО-Ависмы" на 30 июня текущего года увеличились до 68,367 миллиарда рублей с 63,889 миллиарда рублей на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства сократились до 67,13 миллиарда рублей с 70,149 миллиарда рублей.
"ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
 
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