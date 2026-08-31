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Производство золота "Полюса" в I полугодии снизилось на 2%

Производство золота "Полюса" в I полугодии снизилось на 2% - 31.08.2026, ПРАЙМ

Производство золота "Полюса" в I полугодии снизилось на 2%

Производство золота "Полюса" в первом полугодии снизилось на 2% в основном из-за планового сокращения производства на красноярских активах - до 1,29 миллиона... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T20:20+0300

2026-08-31T20:20+0300

2026-08-31T20:20+0300

промышленность

бизнес

красноярский край

магаданская область

якутия

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Производство золота "Полюса" в первом полугодии снизилось на 2% в основном из-за планового сокращения производства на красноярских активах - до 1,29 миллиона унций, сообщила компания. "Объем производства золота снизился на 2% год к году и составил 1 286,9 тысячи унций (что соответствует прогнозному диапазону 2,5-2,6 миллиона унций), в основном вследствие планового сокращения производства на красноярских активах в связи с переходом на следующие очереди и этапы карьеров", - сообщила компания. "Полюс" также подтвердил ранее озвученный прогноз объема производства золота на 2026 год в диапазоне 2,5-2,6 миллиона унций. Объем добычи руды вырос на 16% и составил 45,36 миллиона тонн. Переработка руды достигла 25,88 миллиона тонн, что на 2% выше показателя предыдущего года. Объем вскрыши в первом полугодии вырос на 9%, до 99,7 миллиона кубометров. Средний ожидаемый срок отработки активов "Полюса", включая операционные активы и месторождение Сухой Лог, по состоянию на конец 2025 года снизился на 6 лет по сравнению с последними опубликованными данными и составил 18 лет. "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии и включают в себя 5 действующих рудников и ряд проектов в стадии строительства и развития.

красноярский край

магаданская область

якутия

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промышленность, бизнес, красноярский край, магаданская область, якутия