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Промпредприятия Саратовской области получили более 2,8 миллиарда рублей

Промпредприятия Саратовской области получили более 2,8 миллиарда рублей - 31.08.2026, ПРАЙМ

Промпредприятия Саратовской области получили более 2,8 миллиарда рублей

Объем государственной поддержки промышленным предприятиям Саратовской области с 2023 года по первое полугодие 2026 года составил более 2,8 миллиарда рублей,... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T13:05+0300

2026-08-31T13:05+0300

2026-08-31T13:05+0300

промышленность

россия

антон алиханов

минпромторг

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САРАТОВ, 31 авг - ПРАЙМ. Объем государственной поддержки промышленным предприятиям Саратовской области с 2023 года по первое полугодие 2026 года составил более 2,8 миллиарда рублей, сказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Всего поддержка промышленных предприятий региона в рамках государственных программ по линии Минпромторга России, в период с 2023 года по первое полугодие 2026 года составила более 2,8 миллиардов рублей", - сказал министр. Министр добавил, что в целях развития действующих производств и создания новых предприятий, правительством и хозяйствующими субъектами Саратовской области привлекается ряд федеральных мер государственной поддержки.

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промышленность, россия, антон алиханов, минпромторг