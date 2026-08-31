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Промпредприятия Саратовской области получили более 2,8 миллиарда рублей - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Промпредприятия Саратовской области получили более 2,8 миллиарда рублей
Промпредприятия Саратовской области получили более 2,8 миллиарда рублей - 31.08.2026, ПРАЙМ
Промпредприятия Саратовской области получили более 2,8 миллиарда рублей
Объем государственной поддержки промышленным предприятиям Саратовской области с 2023 года по первое полугодие 2026 года составил более 2,8 миллиарда рублей,... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:05+0300
2026-08-31T13:05+0300
промышленность
россия
антон алиханов
минпромторг
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САРАТОВ, 31 авг - ПРАЙМ. Объем государственной поддержки промышленным предприятиям Саратовской области с 2023 года по первое полугодие 2026 года составил более 2,8 миллиарда рублей, сказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Всего поддержка промышленных предприятий региона в рамках государственных программ по линии Минпромторга России, в период с 2023 года по первое полугодие 2026 года составила более 2,8 миллиардов рублей", - сказал министр. Министр добавил, что в целях развития действующих производств и создания новых предприятий, правительством и хозяйствующими субъектами Саратовской области привлекается ряд федеральных мер государственной поддержки.
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промышленность, россия, антон алиханов, минпромторг
Промышленность, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
13:05 31.08.2026
 
Промпредприятия Саратовской области получили более 2,8 миллиарда рублей

Минпромторг: промпредприятия Саратовской области получили более 2,8 миллиарда рублей

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САРАТОВ, 31 авг - ПРАЙМ. Объем государственной поддержки промышленным предприятиям Саратовской области с 2023 года по первое полугодие 2026 года составил более 2,8 миллиарда рублей, сказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Всего поддержка промышленных предприятий региона в рамках государственных программ по линии Минпромторга России, в период с 2023 года по первое полугодие 2026 года составила более 2,8 миллиардов рублей", - сказал министр.
Министр добавил, что в целях развития действующих производств и создания новых предприятий, правительством и хозяйствующими субъектами Саратовской области привлекается ряд федеральных мер государственной поддержки.
 
ПромышленностьРОССИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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