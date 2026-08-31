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В "Пулково" осенью начнут работать 16 роботизированных уборочных машин

В "Пулково" осенью начнут работать 16 роботизированных уборочных машин - 31.08.2026, ПРАЙМ

В "Пулково" осенью начнут работать 16 роботизированных уборочных машин

В петербургском аэропорту "Пулково" этой осенью начнут работать 16 роботизированных уборочных машин, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота северной... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T19:43+0300

2026-08-31T19:43+0300

2026-08-31T19:50+0300

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аэропорт пулково

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – ПРАЙМ. В петербургском аэропорту "Пулково" этой осенью начнут работать 16 роботизированных уборочных машин, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта). "Этой осенью в аэропорту Пулково начнут работать 16 роботизированных уборочных машин. Это один из первых проектов в России по внедрению роботизированного клининга в аэропортах в таком масштабе. Общая площадь помещений составит десятки тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Технику распределят по пассажирским зонам с самой высокой проходимостью. Роботы смогут работать круглосуточно: в часы пиковых нагрузок они будут заряжаться, а в непиковые - работать. Более компактные модели займут узкие проходы и пространства с плотной расстановкой оборудования, мощные — просторные залы. Отмечается, что каждая машина совмещает функции пылесоса, подметальной и поломоечной техники. Роботы не требуют перерывов и интеллектуально подстраиваются под тип покрытия и степень загрязнения. "Мы проработали маршруты для каждой модели с учетом интенсивности пассажиропотока и планировки терминалов. Модели дополняют друг друга: одни маневренны в узких пространствах, другие эффективны на больших площадях. Это позволит нам равномерно распределить нагрузку и обеспечить стабильную чистоту во всех зонах", - отметила руководитель направления по развитию операционных процессов аэропорта "Пулково" Кристина Климентьева.

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