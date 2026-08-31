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Путин: ИИ и цифровые инновации дадут импульс экономике РФ и Китая

Путин: ИИ и цифровые инновации дадут импульс экономике РФ и Китая - 31.08.2026, ПРАЙМ

Путин: ИИ и цифровые инновации дадут импульс экономике РФ и Китая

Цифровые инновации, в том числе в технологиях ИИ, открывают новые возможности для экономического развития РФ и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T16:03+0300

2026-08-31T16:03+0300

2026-08-31T16:03+0300

технологии

россия

китай

бишкек

владимир путин

си цзиньпин

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БИШКЕК, 31 авг - ПРАЙМ. Цифровые инновации, в том числе в технологиях ИИ, открывают новые возможности для экономического развития РФ и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. "Новые возможности для экономического развития наших стран открывают и цифровые инновации, в том числе и в технологиях искусственного интеллекта", - сказал Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке. Он добавил, что Россия нацелена на совместную работу с КНР в этом направлении.

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технологии, россия, китай, бишкек, владимир путин, си цзиньпин