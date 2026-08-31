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Путин: ИИ и цифровые инновации дадут импульс экономике РФ и Китая - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Путин: ИИ и цифровые инновации дадут импульс экономике РФ и Китая
Путин: ИИ и цифровые инновации дадут импульс экономике РФ и Китая - 31.08.2026, ПРАЙМ
Путин: ИИ и цифровые инновации дадут импульс экономике РФ и Китая
Цифровые инновации, в том числе в технологиях ИИ, открывают новые возможности для экономического развития РФ и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T16:03+0300
2026-08-31T16:03+0300
технологии
россия
китай
бишкек
владимир путин
си цзиньпин
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БИШКЕК, 31 авг - ПРАЙМ. Цифровые инновации, в том числе в технологиях ИИ, открывают новые возможности для экономического развития РФ и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. "Новые возможности для экономического развития наших стран открывают и цифровые инновации, в том числе и в технологиях искусственного интеллекта", - сказал Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке. Он добавил, что Россия нацелена на совместную работу с КНР в этом направлении.
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технологии, россия, китай, бишкек, владимир путин, си цзиньпин
Технологии, РОССИЯ, КИТАЙ, Бишкек, Владимир Путин, Си Цзиньпин
16:03 31.08.2026
 
Путин: ИИ и цифровые инновации дадут импульс экономике РФ и Китая

Путин заявил о намерении совместно с КНР развивать технологии искусственного интеллекта

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БИШКЕК, 31 авг - ПРАЙМ. Цифровые инновации, в том числе в технологиях ИИ, открывают новые возможности для экономического развития РФ и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Новые возможности для экономического развития наших стран открывают и цифровые инновации, в том числе и в технологиях искусственного интеллекта", - сказал Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке.
Он добавил, что Россия нацелена на совместную работу с КНР в этом направлении.
 
ТехнологииРОССИЯКИТАЙБишкекВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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