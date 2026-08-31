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Товарооборот России и Индии прибавил более 2%

Товарооборот России и Индии прибавил более 2% - 31.08.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России и Индии прибавил более 2%

Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии демонстрирует положительные тенденции, товарооборот прибавил 2,6% за первые шесть месяцев этого года, заявил | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T17:03+0300

2026-08-31T17:03+0300

2026-08-31T17:03+0300

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БИШКЕК, 31 авг - ПРАЙМ. Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии демонстрирует положительные тенденции, товарооборот прибавил 2,6% за первые шесть месяцев этого года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. "Торговая и экономическая кооперация в целом демонстрирует положительные тенденции. В прошлом году было небольшое снижение, но за первые полгода текущего, 2026 года торговый оборот прибавил уже 2,6%", - сказал российский лидер.

индия

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россия, мировая экономика, индия, владимир путин, нарендра моди