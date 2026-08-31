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Товарооборот России и Индии прибавил более 2% - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Товарооборот России и Индии прибавил более 2%
Товарооборот России и Индии прибавил более 2% - 31.08.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Индии прибавил более 2%
Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии демонстрирует положительные тенденции, товарооборот прибавил 2,6% за первые шесть месяцев этого года, заявил | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T17:03+0300
2026-08-31T17:03+0300
россия
мировая экономика
индия
владимир путин
нарендра моди
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БИШКЕК, 31 авг - ПРАЙМ. Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии демонстрирует положительные тенденции, товарооборот прибавил 2,6% за первые шесть месяцев этого года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. "Торговая и экономическая кооперация в целом демонстрирует положительные тенденции. В прошлом году было небольшое снижение, но за первые полгода текущего, 2026 года торговый оборот прибавил уже 2,6%", - сказал российский лидер.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
192
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россия, мировая экономика, индия, владимир путин, нарендра моди
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди
17:03 31.08.2026
 
Товарооборот России и Индии прибавил более 2%

Товарооборот России и Индии прибавил более 2% в 2026 году, заявил Владимир Путин

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БИШКЕК, 31 авг - ПРАЙМ. Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии демонстрирует положительные тенденции, товарооборот прибавил 2,6% за первые шесть месяцев этого года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
"Торговая и экономическая кооперация в целом демонстрирует положительные тенденции. В прошлом году было небольшое снижение, но за первые полгода текущего, 2026 года торговый оборот прибавил уже 2,6%", - сказал российский лидер.
 
РОССИЯМировая экономикаИНДИЯВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
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