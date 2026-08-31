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Туристические обмены между Россией и Индией выросли на 16%
Туристические обмены между Россией и Индией выросли на 16% - 31.08.2026, ПРАЙМ
Туристические обмены между Россией и Индией выросли на 16%
Туристические обмены между Россией и Индией за 2025 год выросли на 16%, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T17:18+0300
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БИШКЕК, 31 авг - ПРАЙМ. Туристические обмены между Россией и Индией за 2025 год выросли на 16%, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. "Интенсивно осуществляются туристические обмены. Рост в 2025 году составил 16%", - сказал президент. Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Путин отметил, что Индия находится в числе лидеров по числу обучающихся в России студентов. По его данным, за последние десять лет эта цифра выросла в семь раз. "Это хороший показатель: (число обучающихся в РФ студентов из Индии - ред.) сегодня составляет почти 40 тысяч человек. Проводятся регулярно фестивали культур, индийской культуры, российской культуры. Очередной планируется провести в 2027 году в Индии", - сообщил Путин. Российский лидер также отметил хорошие результаты, которые продемонстрировало проведение на прошлой неделе заседания двусторонней межправкомиссии.
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бизнес, россия, индия, владимир путин, нарендра моди
Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди
Туристические обмены между Россией и Индией выросли на 16%
Путин: туристические обмены между Россией и Индией выросли на 16%
БИШКЕК, 31 авг - ПРАЙМ. Туристические обмены между Россией и Индией за 2025 год выросли на 16%, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
"Интенсивно осуществляются туристические обмены. Рост в 2025 году составил 16%", - сказал президент.
Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Путин
отметил, что Индия
находится в числе лидеров по числу обучающихся в России студентов. По его данным, за последние десять лет эта цифра выросла в семь раз.
"Это хороший показатель: (число обучающихся в РФ студентов из Индии - ред.) сегодня составляет почти 40 тысяч человек. Проводятся регулярно фестивали культур, индийской культуры, российской культуры. Очередной планируется провести в 2027 году в Индии", - сообщил Путин.
Российский лидер также отметил хорошие результаты, которые продемонстрировало проведение на прошлой неделе заседания двусторонней межправкомиссии.