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Путин и Мирзиеев в Бишкеке обсудили торговлю и совместные проекты

Путин и Мирзиеев в Бишкеке обсудили торговлю и совместные проекты - 31.08.2026, ПРАЙМ

Путин и Мирзиеев в Бишкеке обсудили торговлю и совместные проекты

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев на встрече в Бишкеке подчеркнули важность сохранения положительной динамики взаимного... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T21:57+0300

2026-08-31T21:57+0300

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ТАШКЕНТ, 31 авг – ПРАЙМ. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев на встрече в Бишкеке подчеркнули важность сохранения положительной динамики взаимного товарооборота и ускорения реализации проектов промышленной кооперации, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. "Подчеркнута важность сохранения сложившейся положительной динамики взаимного товарооборота, ускорения реализации проектов промышленной кооперации, а также продолжения активных межрегиональных контактов", - говорится в сообщении по итогам встречи. Ранее пресс-служба сообщала, что товарооборот между двумя странами с начала этого года увеличился на 12%.

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россия, бизнес, узбекистан, бишкек, владимир путин, шавкат мирзиеев