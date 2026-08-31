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Путин и Мирзиеев в Бишкеке обсудили торговлю и совместные проекты
Путин и Мирзиеев в Бишкеке обсудили торговлю и совместные проекты - 31.08.2026, ПРАЙМ
Путин и Мирзиеев в Бишкеке обсудили торговлю и совместные проекты
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев на встрече в Бишкеке подчеркнули важность сохранения положительной динамики взаимного... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T21:57+0300
2026-08-31T21:57+0300
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ТАШКЕНТ, 31 авг – ПРАЙМ. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев на встрече в Бишкеке подчеркнули важность сохранения положительной динамики взаимного товарооборота и ускорения реализации проектов промышленной кооперации, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. "Подчеркнута важность сохранения сложившейся положительной динамики взаимного товарооборота, ускорения реализации проектов промышленной кооперации, а также продолжения активных межрегиональных контактов", - говорится в сообщении по итогам встречи. Ранее пресс-служба сообщала, что товарооборот между двумя странами с начала этого года увеличился на 12%.
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РОССИЯ, Бизнес, УЗБЕКИСТАН, Бишкек, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин и Мирзиеев в Бишкеке обсудили торговлю и совместные проекты
Товарооборот между Россией и Узбекистаном с начала года вырос на 12%
ТАШКЕНТ, 31 авг – ПРАЙМ. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев на встрече в Бишкеке подчеркнули важность сохранения положительной динамики взаимного товарооборота и ускорения реализации проектов промышленной кооперации, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
"Подчеркнута важность сохранения сложившейся положительной динамики взаимного товарооборота, ускорения реализации проектов промышленной кооперации, а также продолжения активных межрегиональных контактов", - говорится в сообщении по итогам встречи.
Ранее пресс-служба сообщала, что товарооборот между двумя странами с начала этого года увеличился на 12%.