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Окончательных решений о введении овербукинга для авиапассажиров не принято - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Окончательных решений о введении овербукинга для авиапассажиров не принято
Окончательных решений о введении овербукинга для авиапассажиров не принято - 31.08.2026, ПРАЙМ
Окончательных решений о введении овербукинга для авиапассажиров не принято
Окончательных решений о введении овербукинга для авиапассажиров в России не принято, Минтранс находится на этапе открытого обсуждения, сообщили РИА Новости в... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T20:53+0300
2026-08-31T21:14+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Окончательных решений о введении овербукинга для авиапассажиров в России не принято, Минтранс находится на этапе открытого обсуждения, сообщили РИА Новости в министерстве.Министр транспорта России Андрей Никитин сообщал в интервью РИА Новости, что Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажира и прозрачными правилами для отрасли. По словам министра, предлагается закрепить широкий выбор компенсаций для пассажира и разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных рейсов."Для Минтранса России ключевой ориентир — удобство и спокойствие людей во время поездок. Интересы и права пассажиров всегда остаются нашим безусловным приоритетом. Никаких окончательных решений по вопросу овербукинга не принято. Сейчас Минтранс находится на этапе открытого обсуждения", - сообщили в ведомстве.Все параметры и в целом целесообразность внедрения этого механизма, отметили в министерстве, будут детально прорабатываться с привлечением максимально широкого круга заинтересованных сторон."В планах — консультации с гражданами через профильные ассоциации, защищающие права потребителей, Общественную палату РФ, Общественный совет при Минтрансе, отраслевые и профсоюзные объединения и, конечно, авиакомпании", - сказали в Минтрансе.Прозрачная система овербукинга на авиарейсах в России станет усилением защиты пассажиров, сообщал РИА Новости председатель Общественного совета при Росавиации Николай Ивановский.
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192
40
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
20:53 31.08.2026 (обновлено: 21:14 31.08.2026)
 
Окончательных решений о введении овербукинга для авиапассажиров не принято

Минтранс: окончательных решений о введении овербукинга для авиапассажиров не принято

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Окончательных решений о введении овербукинга для авиапассажиров в России не принято, Минтранс находится на этапе открытого обсуждения, сообщили РИА Новости в министерстве.
Министр транспорта России Андрей Никитин сообщал в интервью РИА Новости, что Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажира и прозрачными правилами для отрасли. По словам министра, предлагается закрепить широкий выбор компенсаций для пассажира и разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных рейсов.
"Для Минтранса России ключевой ориентир — удобство и спокойствие людей во время поездок. Интересы и права пассажиров всегда остаются нашим безусловным приоритетом. Никаких окончательных решений по вопросу овербукинга не принято. Сейчас Минтранс находится на этапе открытого обсуждения", - сообщили в ведомстве.
Все параметры и в целом целесообразность внедрения этого механизма, отметили в министерстве, будут детально прорабатываться с привлечением максимально широкого круга заинтересованных сторон.
"В планах — консультации с гражданами через профильные ассоциации, защищающие права потребителей, Общественную палату РФ, Общественный совет при Минтрансе, отраслевые и профсоюзные объединения и, конечно, авиакомпании", - сказали в Минтрансе.
Прозрачная система овербукинга на авиарейсах в России станет усилением защиты пассажиров, сообщал РИА Новости председатель Общественного совета при Росавиации Николай Ивановский.
 
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