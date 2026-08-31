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Саудовская Аравия планирует взять кредит на 8 миллиардов долларов

Саудовская Аравия планирует взять кредит на 8 миллиардов долларов - 31.08.2026, ПРАЙМ

Саудовская Аравия планирует взять кредит на 8 миллиардов долларов

Саудовская Аравия планирует взять кредит на 8 миллиардов долларов в связи с финансовыми проблемами из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщило агентство... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T17:27+0300

2026-08-31T17:27+0300

2026-08-31T17:27+0300

финансы

мировая экономика

саудовская аравия

ближний восток

иран

saudi aramco

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Саудовская Аравия планирует взять кредит на 8 миллиардов долларов в связи с финансовыми проблемами из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Саудовская Аравия ведет предварительные переговоры о привлечении как минимум 8 миллиардов долларов в виде нового кредита, активизируя усилия по диверсификации источников финансирования на фоне экономических последствий войны с Ираном", - пишет Блумберг. Агентство указывает, что, по словам источников, знакомых с ситуацией, Национальный центр управления долгом королевства (NDMC) начал зондировать банки на предмет потенциальной сделки. Блумберг отмечает, что государственная нефтяная компания Saudi Aramco ведет аналогичные переговоры с кредитными учреждениями. По словам источников агентства, обе потенциальные сделки находятся на ранней стадии и в конечном итоге могут не состояться. Представители NDMC, входящего в состав министерства финансов королевства, и компания Aramco отказалась дать агентству комментарии о ситуации. Блумберг отмечает, что данные меры правительство Саудовской Аравии принимает на фоне того, как королевство и другие страны Персидского залива борются с экономическими последствиями конфликта на Ближнем Востоке между США и Ираном. Из-за эскалации конфликта вокруг Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

саудовская аравия

ближний восток

иран

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финансы, мировая экономика, саудовская аравия, ближний восток, иран, saudi aramco