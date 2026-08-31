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Саудовская Аравия планирует взять кредит на 8 миллиардов долларов
Саудовская Аравия планирует взять кредит на 8 миллиардов долларов - 31.08.2026, ПРАЙМ
Саудовская Аравия планирует взять кредит на 8 миллиардов долларов
Саудовская Аравия планирует взять кредит на 8 миллиардов долларов в связи с финансовыми проблемами из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщило агентство... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T17:27+0300
2026-08-31T17:27+0300
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финансы
мировая экономика
саудовская аравия
ближний восток
иран
saudi aramco
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Саудовская Аравия планирует взять кредит на 8 миллиардов долларов в связи с финансовыми проблемами из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Саудовская Аравия ведет предварительные переговоры о привлечении как минимум 8 миллиардов долларов в виде нового кредита, активизируя усилия по диверсификации источников финансирования на фоне экономических последствий войны с Ираном", - пишет Блумберг. Агентство указывает, что, по словам источников, знакомых с ситуацией, Национальный центр управления долгом королевства (NDMC) начал зондировать банки на предмет потенциальной сделки. Блумберг отмечает, что государственная нефтяная компания Saudi Aramco ведет аналогичные переговоры с кредитными учреждениями. По словам источников агентства, обе потенциальные сделки находятся на ранней стадии и в конечном итоге могут не состояться. Представители NDMC, входящего в состав министерства финансов королевства, и компания Aramco отказалась дать агентству комментарии о ситуации. Блумберг отмечает, что данные меры правительство Саудовской Аравии принимает на фоне того, как королевство и другие страны Персидского залива борются с экономическими последствиями конфликта на Ближнем Востоке между США и Ираном. Из-за эскалации конфликта вокруг Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
саудовская аравия
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финансы, мировая экономика, саудовская аравия, ближний восток, иран, saudi aramco
Финансы, Мировая экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Saudi Aramco
Саудовская Аравия планирует взять кредит на 8 миллиардов долларов
Reuters: Саудовская Аравия планирует взять кредит на 8 миллиардов долларов
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Саудовская Аравия планирует взять кредит на 8 миллиардов долларов в связи с финансовыми проблемами из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Саудовская Аравия ведет предварительные переговоры о привлечении как минимум 8 миллиардов долларов в виде нового кредита, активизируя усилия по диверсификации источников финансирования на фоне экономических последствий войны с Ираном", - пишет Блумберг.
Агентство указывает, что, по словам источников, знакомых с ситуацией, Национальный центр управления долгом королевства (NDMC) начал зондировать банки на предмет потенциальной сделки. Блумберг отмечает, что государственная нефтяная компания Saudi Aramco
ведет аналогичные переговоры с кредитными учреждениями.
По словам источников агентства, обе потенциальные сделки находятся на ранней стадии и в конечном итоге могут не состояться.
Представители NDMC, входящего в состав министерства финансов королевства, и компания Aramco отказалась дать агентству комментарии о ситуации.
Блумберг отмечает, что данные меры правительство Саудовской Аравии
принимает на фоне того, как королевство и другие страны Персидского залива
борются с экономическими последствиями конфликта на Ближнем Востоке
между США
и Ираном
.
Из-за эскалации конфликта вокруг Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив
. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.