https://1prime.ru/20260831/ris-872836292.html
Биржевая цена риса достигла максимума с 2024 года
Биржевая цена риса достигла максимума с 2024 года - 31.08.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена риса достигла максимума с 2024 года
Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже растет на 1% в понедельник вечером, показатель достиг максимального с конца июня 2024 года... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T17:39+0300
2026-08-31T17:39+0300
2026-08-31T17:39+0300
рынок
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже растет на 1% в понедельник вечером, показатель достиг максимального с конца июня 2024 года значения, следует из данных торгов. По состоянию на 17.15 мск цена ноябрьского фьючерса на грубый (необработанный) рис выросла на 0,93% относительно предыдущего закрытия - до 15,69 доллара за центнер. Минутами ранее стоимость риса поднималась до 15,7 доллара, что является максимальным с 24 июня 2024 года значением. Рис дорожает четвертую торговую сессию подряд, по итогам прошлой недели его цена выросла более чем на 2%. С начала августа стоимость риса поднялась на 12,5%.
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рынок
Биржевая цена риса достигла максимума с 2024 года
Биржевая цена риса на Чикагской товарной бирже достигла максимума с конца июня 2024 года
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже растет на 1% в понедельник вечером, показатель достиг максимального с конца июня 2024 года значения, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.15 мск цена ноябрьского фьючерса на грубый (необработанный) рис выросла на 0,93% относительно предыдущего закрытия - до 15,69 доллара за центнер.
Минутами ранее стоимость риса поднималась до 15,7 доллара, что является максимальным с 24 июня 2024 года значением.
Рис дорожает четвертую торговую сессию подряд, по итогам прошлой недели его цена выросла более чем на 2%. С начала августа стоимость риса поднялась на 12,5%.