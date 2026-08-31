https://1prime.ru/20260831/rosnedra-872801626.html

Роснедра рассказали о запасах редких драгоценных камней на Урале

Роснедра рассказали о запасах редких драгоценных камней на Урале - 31.08.2026, ПРАЙМ

Роснедра рассказали о запасах редких драгоценных камней на Урале

Запасы александритов, редких драгоценных камней, есть на Малышевском месторождении в Свердловской области, и их уже добывают, рассказал в интервью РИА Новости... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T01:27+0300

2026-08-31T01:27+0300

2026-08-31T01:27+0300

свердловская область

владивосток

роснедра

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872801626.jpg?1788128872

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Запасы александритов, редких драгоценных камней, есть на Малышевском месторождении в Свердловской области, и их уже добывают, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "Запасы александрита не только есть, но и вовлечены в разработку. Они составляют 1,6 тысячи килограммов и находятся на Малышевском месторождении. Еще 157 килограммов учтены в Мариинском техногенном месторождении", - сказал он. В то же время добыча сапфиров в России не ведется, хотя запасы имеются - они учитываются на трех месторождениях в Свердловской области, где также есть рубины, и суммарно составляют почти 23 тысячи карат, поделился Казанов. "Публичных планов по освоению новых месторождений ювелирных камней в настоящее время нет", - добавил он. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 07.00 мск.

свердловская область

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

свердловская область, владивосток, роснедра, вэф