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Роснедра рассказали о запасах редких драгоценных камней на Урале - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Роснедра рассказали о запасах редких драгоценных камней на Урале
Роснедра рассказали о запасах редких драгоценных камней на Урале - 31.08.2026, ПРАЙМ
Роснедра рассказали о запасах редких драгоценных камней на Урале
Запасы александритов, редких драгоценных камней, есть на Малышевском месторождении в Свердловской области, и их уже добывают, рассказал в интервью РИА Новости... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T01:27+0300
2026-08-31T01:27+0300
свердловская область
владивосток
роснедра
вэф
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Запасы александритов, редких драгоценных камней, есть на Малышевском месторождении в Свердловской области, и их уже добывают, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "Запасы александрита не только есть, но и вовлечены в разработку. Они составляют 1,6 тысячи килограммов и находятся на Малышевском месторождении. Еще 157 килограммов учтены в Мариинском техногенном месторождении", - сказал он. В то же время добыча сапфиров в России не ведется, хотя запасы имеются - они учитываются на трех месторождениях в Свердловской области, где также есть рубины, и суммарно составляют почти 23 тысячи карат, поделился Казанов. "Публичных планов по освоению новых месторождений ювелирных камней в настоящее время нет", - добавил он. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 07.00 мск.
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свердловская область, владивосток, роснедра, вэф
Свердловская область, Владивосток, Роснедра, ВЭФ
01:27 31.08.2026
 
Роснедра рассказали о запасах редких драгоценных камней на Урале

Глава Роснедр Казанов: на Малышевском месторождении есть запасы александритов

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Запасы александритов, редких драгоценных камней, есть на Малышевском месторождении в Свердловской области, и их уже добывают, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Запасы александрита не только есть, но и вовлечены в разработку. Они составляют 1,6 тысячи килограммов и находятся на Малышевском месторождении. Еще 157 килограммов учтены в Мариинском техногенном месторождении", - сказал он.
В то же время добыча сапфиров в России не ведется, хотя запасы имеются - они учитываются на трех месторождениях в Свердловской области, где также есть рубины, и суммарно составляют почти 23 тысячи карат, поделился Казанов.
"Публичных планов по освоению новых месторождений ювелирных камней в настоящее время нет", - добавил он.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 07.00 мск.
 
Свердловская областьВладивостокРоснедраВЭФ
 
 
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