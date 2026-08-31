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Роспотребнадзор принял более восьми тысяч обращений россиян - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Роспотребнадзор принял более восьми тысяч обращений россиян
Роспотребнадзор принял более восьми тысяч обращений россиян - 31.08.2026, ПРАЙМ
Роспотребнадзор принял более восьми тысяч обращений россиян
Более 8 тысяч обращений от россиян было принято горячей линией Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей,... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T00:15+0300
2026-08-31T00:15+0300
бизнес
россия
роспотребнадзор
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Более 8 тысяч обращений от россиян было принято горячей линией Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "С 10 по 21 августа на всей территории Российской Федерации работала тематическая горячая линия Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. За это время специалисты ведомства приняли свыше 8 тысяч обращений граждан", - говорится в сообщении. Наиболее популярными оказались вопросы о качестве и безопасности детской одежды, в том числе школьной формы (19,9%). На втором месте — вопросы о качестве и безопасности школьных ранцев и портфелей (9,1%), на третьем — вопросы о качестве и безопасности детской обуви (7,9%), отметили в Роспотребнадзоре. Кроме того, часто задавались вопросы о школьно-письменных принадлежностях и канцелярских товарах (7,5%), гаджетах — планшетах, ноутбуках, компьютерах, интерактивных досках, электронных книгах (6,9%), мебели для организации рабочего места учащегося в школе и дома (5,2%), детских игрушках (4,9%), учебных пособиях и учебниках (4,2%), детском питании (3,7%). В надзорном ведомстве уточнили, что сохраняют актуальность вопросы, связанные с дистанционной покупкой товаров (7,5%) и маркировкой продукции детского ассортимента (5,1%). Поступали также обращения о средствах для дезинфекции рук детей (2,6%). Кроме того, специалисты Роспотребнадзора помогли подготовить 78 претензий в 21 субъекте Российской Федерации. В основном они касались возврата товаров детского ассортимента с дефектами, в том числе приобретенных в интернет-магазинах.
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бизнес, россия, роспотребнадзор
Бизнес, РОССИЯ, Роспотребнадзор
00:15 31.08.2026
 
Роспотребнадзор принял более восьми тысяч обращений россиян

Роспотребнадзор принял более восьми тысяч обращений по безопасности детских товаров

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Более 8 тысяч обращений от россиян было принято горячей линией Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"С 10 по 21 августа на всей территории Российской Федерации работала тематическая горячая линия Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. За это время специалисты ведомства приняли свыше 8 тысяч обращений граждан", - говорится в сообщении.
Наиболее популярными оказались вопросы о качестве и безопасности детской одежды, в том числе школьной формы (19,9%). На втором месте — вопросы о качестве и безопасности школьных ранцев и портфелей (9,1%), на третьем — вопросы о качестве и безопасности детской обуви (7,9%), отметили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, часто задавались вопросы о школьно-письменных принадлежностях и канцелярских товарах (7,5%), гаджетах — планшетах, ноутбуках, компьютерах, интерактивных досках, электронных книгах (6,9%), мебели для организации рабочего места учащегося в школе и дома (5,2%), детских игрушках (4,9%), учебных пособиях и учебниках (4,2%), детском питании (3,7%).
В надзорном ведомстве уточнили, что сохраняют актуальность вопросы, связанные с дистанционной покупкой товаров (7,5%) и маркировкой продукции детского ассортимента (5,1%). Поступали также обращения о средствах для дезинфекции рук детей (2,6%).
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора помогли подготовить 78 претензий в 21 субъекте Российской Федерации. В основном они касались возврата товаров детского ассортимента с дефектами, в том числе приобретенных в интернет-магазинах.
 
БизнесРОССИЯРоспотребнадзор
 
 
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