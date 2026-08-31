https://1prime.ru/20260831/rossija-872801000.html

В России вступает в силу единый порядок оформления актов приемки работ МКД

В России вступает в силу единый порядок оформления актов приемки работ МКД - 31.08.2026, ПРАЙМ

В России вступает в силу единый порядок оформления актов приемки работ МКД

В России с 1 сентября вступает в силу единый порядок оформления актов приемки работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (МКД). | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T00:15+0300

2026-08-31T00:15+0300

2026-08-31T00:15+0300

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872801000.jpg?1788124534

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В России с 1 сентября вступает в силу единый порядок оформления актов приемки работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Сама форма актов приемки была утверждена Минстроем еще в 2015 году. Однако точные сроки, порядок подписания актов и действия исполнителя, председателя и членов совета дома не были установлены. Каждая управляющая компания выстраивала свои правила. Теперь акты приемки исполнитель должен оформить либо в установленные договором сроки, либо не позже даты окончания срока действия договоров, но не более 30 дней с момента оказания услуг, говорится в тексте приложения к приказу Минстроя о введенных изменениях в Жилищный кодекс. "Исполнитель не позднее пяти дней со дня оформления акта приемки направляет два экземпляра такого акта, подписанные исполнителем, председателю или членам совета, согласованным с указанными лицами способом, позволяющим подтвердить получение таких актов приемки", – отмечается в документе. Затем председатель или члены совета дома в течение десяти дней должны подписать и отправить акт обратно исполнителю или предоставить обоснованный отказ в письменном виде. Если по истечении 30 дней от совета дома никакой реакции не последовало, то акт приемки считается оформленным. Кроме того, с 1 сентября также вносятся изменения в правила управления МКД. Теперь общее собрание собственников имеет право принять решение, что председатель может осуществлять свои полномочия совместно с членами совета дома.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество