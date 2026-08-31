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В России вступает в силу единый порядок оформления актов приемки работ МКД - 31.08.2026, ПРАЙМ
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В России вступает в силу единый порядок оформления актов приемки работ МКД
В России вступает в силу единый порядок оформления актов приемки работ МКД - 31.08.2026, ПРАЙМ
В России вступает в силу единый порядок оформления актов приемки работ МКД
В России с 1 сентября вступает в силу единый порядок оформления актов приемки работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (МКД). | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T00:15+0300
2026-08-31T00:15+0300
общество
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В России с 1 сентября вступает в силу единый порядок оформления актов приемки работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Сама форма актов приемки была утверждена Минстроем еще в 2015 году. Однако точные сроки, порядок подписания актов и действия исполнителя, председателя и членов совета дома не были установлены. Каждая управляющая компания выстраивала свои правила. Теперь акты приемки исполнитель должен оформить либо в установленные договором сроки, либо не позже даты окончания срока действия договоров, но не более 30 дней с момента оказания услуг, говорится в тексте приложения к приказу Минстроя о введенных изменениях в Жилищный кодекс. "Исполнитель не позднее пяти дней со дня оформления акта приемки направляет два экземпляра такого акта, подписанные исполнителем, председателю или членам совета, согласованным с указанными лицами способом, позволяющим подтвердить получение таких актов приемки", – отмечается в документе. Затем председатель или члены совета дома в течение десяти дней должны подписать и отправить акт обратно исполнителю или предоставить обоснованный отказ в письменном виде. Если по истечении 30 дней от совета дома никакой реакции не последовало, то акт приемки считается оформленным. Кроме того, с 1 сентября также вносятся изменения в правила управления МКД. Теперь общее собрание собственников имеет право принять решение, что председатель может осуществлять свои полномочия совместно с членами совета дома.
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общество
Общество
00:15 31.08.2026
 
В России вступает в силу единый порядок оформления актов приемки работ МКД

В России с 1 сентября вступает в силу единый порядок оформления актов приемки работ по МКД

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В России с 1 сентября вступает в силу единый порядок оформления актов приемки работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (МКД).
Сама форма актов приемки была утверждена Минстроем еще в 2015 году. Однако точные сроки, порядок подписания актов и действия исполнителя, председателя и членов совета дома не были установлены. Каждая управляющая компания выстраивала свои правила.
Теперь акты приемки исполнитель должен оформить либо в установленные договором сроки, либо не позже даты окончания срока действия договоров, но не более 30 дней с момента оказания услуг, говорится в тексте приложения к приказу Минстроя о введенных изменениях в Жилищный кодекс.
"Исполнитель не позднее пяти дней со дня оформления акта приемки направляет два экземпляра такого акта, подписанные исполнителем, председателю или членам совета, согласованным с указанными лицами способом, позволяющим подтвердить получение таких актов приемки", – отмечается в документе.
Затем председатель или члены совета дома в течение десяти дней должны подписать и отправить акт обратно исполнителю или предоставить обоснованный отказ в письменном виде. Если по истечении 30 дней от совета дома никакой реакции не последовало, то акт приемки считается оформленным.
Кроме того, с 1 сентября также вносятся изменения в правила управления МКД. Теперь общее собрание собственников имеет право принять решение, что председатель может осуществлять свои полномочия совместно с членами совета дома.
 
Общество
 
 
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