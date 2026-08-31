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Производство красной икры в России упало почти вдвое к 2024 году - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Производство красной икры в России упало почти вдвое к 2024 году
Производство красной икры в России упало почти вдвое к 2024 году - 31.08.2026, ПРАЙМ
Производство красной икры в России упало почти вдвое к 2024 году
Производство красной икры нового улова в России к середине августа упало почти вдвое к 2024 году и в 3,5 раза к объему 2025 года, рассказал РИА Новости на полях | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T01:18+0300
2026-08-31T01:18+0300
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россия
владивосток
росрыболовство
црпт
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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - ПРАЙМ. Производство красной икры нового улова в России к середине августа упало почти вдвое к 2024 году и в 3,5 раза к объему 2025 года, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. В начале марта глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал РИА Новости, что вылов лососевых видов рыб в России будет снижаться на протяжении 7-10 лет из-за цикличности подходов этих рыб. Кроме того, в нечетные годы вылов лососей обычно превышает показатели четных годов. "По данным ЦРПТ – оператора системы "Честный знак", с начала путины (с 20 мая) и по 10 августа текущего года в оборот введено 1,74 тысячи тонн лососевой икры – в 3,5 раза ниже объема за аналогичный период прошлого года (6,08 тысячи тонн), почти вдвое ниже показателей печального 2024 года", - рассказал Зверев. Он отметил со ссылкой на данные Росстата, что в июле 2026 года средняя потребительская цена на икру лососевых составила 9 396 рублей за килограмм, что соответствует уровню цен в начале года и на 2% ниже цены июля 2025 года. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, владивосток, росрыболовство, црпт, росстат
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Росрыболовство, ЦРПТ, Росстат
01:18 31.08.2026
 
Производство красной икры в России упало почти вдвое к 2024 году

Зверев: производство красной икры нового улова в России упало почти вдвое к 2024 году

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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - ПРАЙМ. Производство красной икры нового улова в России к середине августа упало почти вдвое к 2024 году и в 3,5 раза к объему 2025 года, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
В начале марта глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал РИА Новости, что вылов лососевых видов рыб в России будет снижаться на протяжении 7-10 лет из-за цикличности подходов этих рыб. Кроме того, в нечетные годы вылов лососей обычно превышает показатели четных годов.
"По данным ЦРПТ – оператора системы "Честный знак", с начала путины (с 20 мая) и по 10 августа текущего года в оборот введено 1,74 тысячи тонн лососевой икры – в 3,5 раза ниже объема за аналогичный период прошлого года (6,08 тысячи тонн), почти вдвое ниже показателей печального 2024 года", - рассказал Зверев.
Он отметил со ссылкой на данные Росстата, что в июле 2026 года средняя потребительская цена на икру лососевых составила 9 396 рублей за килограмм, что соответствует уровню цен в начале года и на 2% ниже цены июля 2025 года.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯВладивостокРосрыболовствоЦРПТРосстат
 
 
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