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Производство красной икры в России упало почти вдвое к 2024 году

Производство красной икры в России упало почти вдвое к 2024 году - 31.08.2026, ПРАЙМ

Производство красной икры в России упало почти вдвое к 2024 году

Производство красной икры нового улова в России к середине августа упало почти вдвое к 2024 году и в 3,5 раза к объему 2025 года, рассказал РИА Новости на полях | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T01:18+0300

2026-08-31T01:18+0300

2026-08-31T01:18+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - ПРАЙМ. Производство красной икры нового улова в России к середине августа упало почти вдвое к 2024 году и в 3,5 раза к объему 2025 года, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. В начале марта глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал РИА Новости, что вылов лососевых видов рыб в России будет снижаться на протяжении 7-10 лет из-за цикличности подходов этих рыб. Кроме того, в нечетные годы вылов лососей обычно превышает показатели четных годов. "По данным ЦРПТ – оператора системы "Честный знак", с начала путины (с 20 мая) и по 10 августа текущего года в оборот введено 1,74 тысячи тонн лососевой икры – в 3,5 раза ниже объема за аналогичный период прошлого года (6,08 тысячи тонн), почти вдвое ниже показателей печального 2024 года", - рассказал Зверев. Он отметил со ссылкой на данные Росстата, что в июле 2026 года средняя потребительская цена на икру лососевых составила 9 396 рублей за килограмм, что соответствует уровню цен в начале года и на 2% ниже цены июля 2025 года. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, владивосток, росрыболовство, црпт, росстат