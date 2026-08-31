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В России создадут цифровой сервис для приема домашнего питомца из приюта
В России создадут цифровой сервис для приема домашнего питомца из приюта - 31.08.2026, ПРАЙМ
В России создадут цифровой сервис для приема домашнего питомца из приюта
В России создадут цифровой государственный сервис, через который можно будет взять домашнего питомца из приюта, следует из документа Минцифры, с которым... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T02:19+0300
2026-08-31T02:19+0300
2026-08-31T02:19+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В России создадут цифровой государственный сервис, через который можно будет взять домашнего питомца из приюта, следует из документа Минцифры, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно планам, будут реализованы "цифровые сервисы в сфере обращения с животными, включая обеспечение устройства животных из приютов".
Кроме того, планируется сделать сервис для поиска пропавших животных, а также для регистрации ветеринаров. На реализацию этих проектов планируется выделить 80 миллионов рублей.
Отмечается, что программа охватит 102 региона. Планируется, что сервисы будут доступны с середины ноября.
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бизнес, технологии, общество
Бизнес, Технологии, Общество
В России создадут цифровой сервис для приема домашнего питомца из приюта
В России создадут цифровой госсервис, через который можно будет взять питомца из приюта
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В России создадут цифровой государственный сервис, через который можно будет взять домашнего питомца из приюта, следует из документа Минцифры, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно планам, будут реализованы "цифровые сервисы в сфере обращения с животными, включая обеспечение устройства животных из приютов".
Кроме того, планируется сделать сервис для поиска пропавших животных, а также для регистрации ветеринаров. На реализацию этих проектов планируется выделить 80 миллионов рублей.
Отмечается, что программа охватит 102 региона. Планируется, что сервисы будут доступны с середины ноября.