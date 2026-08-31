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Число зарегистрированных в России товарных знаков из АТР выросло в 2,3 раза - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Число зарегистрированных в России товарных знаков из АТР выросло в 2,3 раза
Число зарегистрированных в России товарных знаков из АТР выросло в 2,3 раза - 31.08.2026, ПРАЙМ
Число зарегистрированных в России товарных знаков из АТР выросло в 2,3 раза
Количество зарегистрированных в России товарных знаков от компаний из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в первом полугодии 2026 года выросло в 2,3 раза по... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T04:46+0300
2026-08-31T04:46+0300
бизнес
россия
азиатско-тихоокеанский регион
китай
япония
ведомости
втб
атр
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Количество зарегистрированных в России товарных знаков от компаний из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в первом полугодии 2026 года выросло в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на подсчеты ВТБ и "Онлайн патента". "Количество товарных знаков со стороны компаний из стран АТР за указанный период выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и в 2,3 раза к первому полугодию 2021 года", - пишут "Ведомости". По данным издания, основным драйвером роста выступил Китай, число зарегистрированных товарных знаков китайских компаний увеличилось в 3,6 раза - до 1974, также в полтора раза выросло число регистраций из Японии (до 192) и в 1,3 раза - из Южной Кореи (до 238). Как отмечают "Ведомости", в первом полугодии 2026 года наибольшая активность пришлась на технологические и промышленные направления - электронику и IT, транспорт и автомобильную продукцию, машиностроение. Одновременно заметен интерес и к потребительским категориям, таким как одежда и обувь, косметика, товары для спорта и досуга.
азиатско-тихоокеанский регион
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бизнес, россия, азиатско-тихоокеанский регион, китай, япония, ведомости, втб, атр
Бизнес, РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, Ведомости, ВТБ, АТР
04:46 31.08.2026
 
Число зарегистрированных в России товарных знаков из АТР выросло в 2,3 раза

"Ведомости": число зарегистрированных в России товарных знаков из АТР выросло в 2,3 раза

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Количество зарегистрированных в России товарных знаков от компаний из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в первом полугодии 2026 года выросло в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на подсчеты ВТБ и "Онлайн патента".
"Количество товарных знаков со стороны компаний из стран АТР за указанный период выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и в 2,3 раза к первому полугодию 2021 года", - пишут "Ведомости".
По данным издания, основным драйвером роста выступил Китай, число зарегистрированных товарных знаков китайских компаний увеличилось в 3,6 раза - до 1974, также в полтора раза выросло число регистраций из Японии (до 192) и в 1,3 раза - из Южной Кореи (до 238).
Как отмечают "Ведомости", в первом полугодии 2026 года наибольшая активность пришлась на технологические и промышленные направления - электронику и IT, транспорт и автомобильную продукцию, машиностроение. Одновременно заметен интерес и к потребительским категориям, таким как одежда и обувь, косметика, товары для спорта и досуга.
 
БизнесРОССИЯАзиатско-Тихоокеанский регионКИТАЙЯПОНИЯВедомостиВТБАТР
 
 
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