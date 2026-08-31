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В России создадут цифровой сервис для приема домашних животных из приютов - 31.08.2026, ПРАЙМ
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В России создадут цифровой сервис для приема домашних животных из приютов
В России создадут цифровой сервис для приема домашних животных из приютов - 31.08.2026, ПРАЙМ
В России создадут цифровой сервис для приема домашних животных из приютов
Добавлены данные по уже существующим сервисам (последний абзац) | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:14+0300
2026-08-31T13:14+0300
бизнес
технологии
общество
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Добавлены данные по уже существующим сервисам (последний абзац) МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В России создадут цифровой государственный сервис, через который можно будет взять домашнего питомца из приюта, следует из документа Минцифры, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно планам, будут реализованы "цифровые сервисы в сфере обращения с животными, включая обеспечение устройства животных из приютов". Кроме того, планируется сделать сервис для поиска пропавших животных, а также для регистрации ветеринаров. На реализацию этих проектов планируется выделить 80 миллионов рублей. Ожидается, что новые сервисы будут доступны с середины ноября. Сегодня россиянам уже доступен сервис на "Госуслугах", через который они могут записать питомца на прием в государственную ветеринарную клинику. Для этого необходимо подать заявление онлайн, описать проблему и выбрать ближайшую клинику. Кроме того, на портале можно сообщить об обнаружении животного без владельца и прочитать о правилах содержания и ухода за домашними питомцами.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
бизнес, технологии, общество
Бизнес, Технологии, Общество
13:14 31.08.2026
 
В России создадут цифровой сервис для приема домашних животных из приютов

В России создадут цифровой госсервис, через который можно будет взять питомца из приюта

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Добавлены данные по уже существующим сервисам (последний абзац)
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В России создадут цифровой государственный сервис, через который можно будет взять домашнего питомца из приюта, следует из документа Минцифры, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно планам, будут реализованы "цифровые сервисы в сфере обращения с животными, включая обеспечение устройства животных из приютов".
Кроме того, планируется сделать сервис для поиска пропавших животных, а также для регистрации ветеринаров. На реализацию этих проектов планируется выделить 80 миллионов рублей.
Ожидается, что новые сервисы будут доступны с середины ноября.
Сегодня россиянам уже доступен сервис на "Госуслугах", через который они могут записать питомца на прием в государственную ветеринарную клинику. Для этого необходимо подать заявление онлайн, описать проблему и выбрать ближайшую клинику. Кроме того, на портале можно сообщить об обнаружении животного без владельца и прочитать о правилах содержания и ухода за домашними питомцами.
 
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