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В России создадут цифровой сервис для приема домашних животных из приютов
В России создадут цифровой сервис для приема домашних животных из приютов - 31.08.2026, ПРАЙМ
В России создадут цифровой сервис для приема домашних животных из приютов
Добавлены данные по уже существующим сервисам (последний абзац) | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:14+0300
2026-08-31T13:14+0300
2026-08-31T13:14+0300
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Добавлены данные по уже существующим сервисам (последний абзац)
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В России создадут цифровой государственный сервис, через который можно будет взять домашнего питомца из приюта, следует из документа Минцифры, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно планам, будут реализованы "цифровые сервисы в сфере обращения с животными, включая обеспечение устройства животных из приютов".
Кроме того, планируется сделать сервис для поиска пропавших животных, а также для регистрации ветеринаров. На реализацию этих проектов планируется выделить 80 миллионов рублей.
Ожидается, что новые сервисы будут доступны с середины ноября.
Сегодня россиянам уже доступен сервис на "Госуслугах", через который они могут записать питомца на прием в государственную ветеринарную клинику. Для этого необходимо подать заявление онлайн, описать проблему и выбрать ближайшую клинику. Кроме того, на портале можно сообщить об обнаружении животного без владельца и прочитать о правилах содержания и ухода за домашними питомцами.
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бизнес, технологии, общество
Бизнес, Технологии, Общество
В России создадут цифровой сервис для приема домашних животных из приютов
В России создадут цифровой госсервис, через который можно будет взять питомца из приюта
Добавлены данные по уже существующим сервисам (последний абзац)
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В России создадут цифровой государственный сервис, через который можно будет взять домашнего питомца из приюта, следует из документа Минцифры, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно планам, будут реализованы "цифровые сервисы в сфере обращения с животными, включая обеспечение устройства животных из приютов".
Кроме того, планируется сделать сервис для поиска пропавших животных, а также для регистрации ветеринаров. На реализацию этих проектов планируется выделить 80 миллионов рублей.
Ожидается, что новые сервисы будут доступны с середины ноября.
Сегодня россиянам уже доступен сервис на "Госуслугах", через который они могут записать питомца на прием в государственную ветеринарную клинику. Для этого необходимо подать заявление онлайн, описать проблему и выбрать ближайшую клинику. Кроме того, на портале можно сообщить об обнаружении животного без владельца и прочитать о правилах содержания и ухода за домашними питомцами.