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В России беспилотники помогут фиксировать нарушения в полях

В России беспилотники помогут фиксировать нарушения в полях - 31.08.2026, ПРАЙМ

В России беспилотники помогут фиксировать нарушения в полях

Беспилотники помогут в России фиксировать нарушения в полях и на земельных участках, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T13:17+0300

2026-08-31T13:17+0300

2026-08-31T13:17+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Беспилотники помогут в России фиксировать нарушения в полях и на земельных участках, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин. Глава Минтранса рассказал, что по поручениям президента и правительства Минтранс совместно с Минэкономразвития активно развивает использование беспилотных аппаратов для целей государственного контроля и надзора. "Уже подготовлен пошаговый план мероприятий по внедрению единой системы идентификации таких беспилотников. Более того, мы разработали проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который позволит фиксировать нарушения, например, в сфере земельного надзора, на основе пространственных данных, полученных с БПЛА", - сказал министр в преддверии ВЭФ. Так что, резюмировал он, нормативный и технологический фундамент для этого готовится очень серьезно. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 31 августа.

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россия, общество , владивосток, вэф